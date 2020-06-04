Обнинск, Калужская область, 4 июня, 2020, 16:27 — ИА Регнум. В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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Установлено, что 22-летний житель Обнинска, работая охранником в детском саду «Капелька», заранее изготовил муляж взрывного устройства и установил его на территории детского сада. Затем мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил о готовящемся взрыве в детском учреждении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Также будет дана правовая оценка соблюдения законодательства охранной организацией. Лжетеррорист может лишиться свободы на срок до пяти лет.