Санкт-Петербург, 4 июня, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Градостроительный совет Петербурга отклонил проект водружения пятиэтажного торгового центра над станцией метро «Политехническая» на площади Академика Иоффе. Об этом говорится в протоколе заседания градсовета.

ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» Проект ТЦ над «Политехнической»

Напомним, по заказу ГУП «Петербургский метрополитен» проект разработала «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова». Согласно задумке, построенный в 1975 году вестибюль исчезнет, сверху появится 25-метровое, пятиэтажное здание ТЦ с подземной парковкой. Противники стройки, включая депутатов ЗакСа, уже назвали этот проект «сараем» и попросили губернатора Александра Беглова остановить процесс, а Контрольно-счетную палату — проверить бенефициаров проекта.

Нашлись противники у проекта и среди Градсовета. Так, архитектор Феликс Буянов заметил, что это сооружение ничем не украсит площадь Иоффе, и студенты бы больше выиграли от создания рядом общественного пространства для общения.

Архитектор Евгений Герасимов тоже высказался против — на его взгляд, площадь Академика Иоффе слишком хороша для подобных сооружений. К тому же, ему представляется целесообразным сохранить интересное решение советского вестибюля метро. Если же возникнет острая необходимость реконструировать станцию, считает он, нужно объявить архитектурный конкурс на проект, так как «коммерческий интерес не должен быть поводом для изменений облика станций метрополитена».

Доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Владимир Линов поддержал Герасимова. Архитектор Святослав Гайкович предложил в принципе никогда не реконструировать станции метрополитена без архитектурных конкурсов.

Рецензент Анатолий Столярчук порекомендовал просто срезать у ТЦ один этаж из пяти, чтобы «облегчить его воздействие на здание Политехнического института». С такой же идеей выступил и член Градсовета Сергей Орешкин.

В пользу проекта высказался глава комитета по градостроительству и архитектуре, председатель Градсовета Владимир Григорьев. Чиновник считает, что пятиэтажный торговый центр «способствует завершенности пространства», так как существующая станция метро с небольшим просвечиваемым вестибюлем «не держит площадь, создает непонятное пространство с восточной стороны, обращенной к Политехническому институту». О советском павильоне он предложил сохранить «память» с помощью некого «адекватного культурного хода». Красота же нового ТРЦ будет зависеть от того, насколько детально проработают фасад и из каких материалов он будет сделан, полагает Григорьев.

ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» Проект ТЦ над «Политехнической»

Тем не менее 12 членов Градсовета высказались против проекта, 11 выступили за. Представленное проектное решение пришлось отклонить. Авторам рекомендовали доработать облик ТРЦ с учетом замечаний.

Кроме того, вместе с Союзом архитекторов Градсовет будет разрабатывать положение о проведении впредь архитектурных конкурсов в подобных случаях — при реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и общественного назначения.

Напомним, в обращении к Александру Беглову противники стройки указывали, что ТЦ нарушит существующую целостность архитектурного ансамбля площади: когда строили советский вестибюль, учитывали сложившиеся особенности градостроительной ситуации, сформированной комплексом зданий Политеха, храмом Покрова Пресвятой Богородицы и Домом служащих. В 2001 году все эти здания были взяты под охрану как часть единого ансамбля, включенного в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

«Очевидно, что предлагаемое к строительству новое здание торгового центра разорвет визуальную связь между частями охраняемого ансамбля и существенно изменит все пространство площади Академика Иоффе, «задавив» своими размерами и массой Главный корпус Политехнического университета и церковь Покрова Пресвятой Богородицы», — писали депутаты ЗакСа.