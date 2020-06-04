Берлин, 4 июня, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen показала официальный тизер обновленного Arteon. Изображение авто распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Volkswagen Тизер обновлённого Volkswagen Arteon

Судя по изображению, обновлённый Arteon будет производиться в кузове Shooting Brake. Он станет в Европе более стильной альтернативой актуальному Passat Variant. Премьера рестайлингового авто состоится 24 июня текущего года.

В салоне модели автопроизводители подготовили ряд значительных изменений. Здесь будет установлена более новая мультимедиа MIB3 с новейшей технологией связи, а также передовая полуавтономная система вождения, которая позволяет водителю безопасно управлять, ускорять и тормозить автомобиль на скорости до 210 км/ч.

В гамме агрегатов появятся более высокоэффективные и экономичные моторы. Скорее всего это будут авто с так называемым «mild-hybrid».

Ранее в онлайн режиме подразделение Volkswagen в Бразилии представило новый купеобразный кроссовер Nivus, отличающийся динамичным дизайном, просторным салоном и более комфортными креслами.

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