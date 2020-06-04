Приштина, Сербия, 4 июня, 2020, 12:35 — ИА Регнум. 3 июня после вынесения парламентом самопровозглашенного Косово решения об утверждении правительства Авдуллы Хоти в последний день исполнявший обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти обратился к гражданам с видеообращением. Курти заявил, что не будет передавать полномочия своему бывшему заместителю, которого он же до этого отправил в отставку.

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Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления Курти:

«Сегодня исполнилось четыре месяца с тех пор, как я был избран премьер-министром, а завтра я уже не буду занимать этот пост. Четыре месяца хорошо правления, 39 хороших правительственных заседаний. 213 постановлений, которые принесли много добра политике Косово. Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку, государственную администрацию за работу, правительственный кабинет за поддержку и моих советников за их предложения. <…> Мы доказали, что можно править без Сербского списка и не завися от него. Вердикт Конституционного суда неприемлем. Это правительство незаконно. Это пустое правительство. Мы представляем собой альтернативу. <…> Мы вернемся вновь и очень скоро».