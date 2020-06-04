Таруса, Калужская область, 4 июня, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Мост через реку Протву, соединяющий подмосковное Протвино и деревню Юрятино в Тарусском районе Калужской области, не выдержал обильных ливней, обрушившихся на Центральную Россию, сообщает интернет-портал Oka.Fm.

Oka.fm Мост через реку Протву, соединяющий подмосковное Протвино и калужскую деревню Юрятино не выдержал обильных ливней

Юрятинский подвесной мост открыли в ноябре 2017 года. Его строили на средства бизнеса, а также местных предпринимателей, фермеров сельского поселения Волковское и неравнодушных граждан. Сейчас многометровая конструкция развалилась, и ходить по мосту уже невозможно. Ранее в Тарусском районе из-за резкого подъема воды в реке Таруса смыло несколько пешеходных мостов. Остановлена связь между деревней Воскресенка и селом Роща. Похожая ситуация — у деревни Слободка, где пешеходный мост также разрушен стихией и пользоваться им теперь небезопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области ожидаются обильные осадки, вследствие которых до 5 июня возможно формирование быстроразвивающихся паводков на малых и средних реках. Возможен выход воды на пойму.