Кострома, 4 июня, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал работу дорожников в глубинке региона — передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Telegram-канал «кабинет №24». Речь идёт о Пыщугском и Павинском районах, расположенных на северо-востоке области.

Фото газеты «Вохомская правда» Трасса Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово

«Кто вам сказал, что при строительстве новых дорог старыми заниматься не надо? У вас не возникает впечатления, что там не ямочный ремонт надо делать, там надо перемолотить всё к чертовой матери! Отсыпать щебнем, расклинить… Сейчас там делай, не делай (ямочный ремонт — прим. ИА REGNUM) — обочины выбиты все», — обратился к дорожникам в ходе рабочей поездки Сергей Ситников.

В случае, если с капитальным ремонтом не справятся местные дорожно-эксплуатационные предприятия, работу передадут дорожникам из Вохмы.

Отметим, что основные трассы Павинского района Костромской области планируют привести в нормальное состояние до 2024 года. Из 102 километров дороги Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово в 2020 году отремонтируют 21 километр. Дорога от Мантурово до Верхнеспасского в текущем году «удостоится» обновления 10 километров дорожного полотна. Общая стоимость работ превысит 300 млн рублей.