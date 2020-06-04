В Чувашии за сутки выявлены 83 носителя коронавируса
Чебоксары, 4 июня, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки выявлены десятки новых носителей коронавируса. Также выросло число выздоровевших, зарегистрирован ещё один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.
По данным на 4 июня (10:35 мск), в Чувашии выявлен 3231 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 83. Выздоровел 1431 человек, из них за последние сутки выздоровление отмечено у 62 пациентов с COVID-19.
Умерли с начала пандемии 15 человек, в том числе за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.
Отметим, что 2 июня в Чувашии закрыт детский санаторий «Лесная сказка», который с 3 апреля был переведён в режим обсерватора для лиц из группы риска. 3 июня здесь была проведена заключительная дезинфекция, и лагерь готовится принять первых отдыхающих. В первую смену ожидается заезд около 300 человек. В режиме обсерватора продолжит работу подразделение санатория «Алый парус», где в настоящее время под наблюдением находятся 12 человек.