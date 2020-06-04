Санкт-Петербург, 4 июня, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В петербургском метро заработала система пополнения электронных проездных «Подорожник», в которой произошел сбой утром 4 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУП «Петербурсгкий метрополитен».

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Площадь Восстания»

О сбое стало известно, когда петербуржцы в утренний час пик около 08:00 не смогли пополнить свои электронные кошельки. В кассах подземки им сообщили, что такая проблема наблюдается на всех станциях, и альтернативой являются жетоны по 55 рублей за штуку.

При этом по «Подорожнику» одна поездка обходится только в 38 рублей и даже меньше, с увеличением количества поездок.

К 11:00 в подземке оповестили, что граждане могут свободно пополнять проездные. «Сбой устранили», — подтвердили в метро.