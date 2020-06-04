Тула, 4 июня, 2020, 09:55 — ИА Регнум. Новый современный высокоэнергетический медицинский линейный ускоритель Elekta Infinity закуплен для Тульского областного онкологического диспансера в рамках в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. 3 июня с работой нового оборудования ознакомился глава регионального министерства здравоохранения Алексей Эрк.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новое оборудование в Тульском онкологическом диспансере

«Благодаря новому оборудованию жители региона смогут получать конформную радиотерапию — когда при облучении не подвергаются чрезмерному лучевому воздействию здоровые ткани и органы пациента», — отметил министр.

Глава регионального минздрава напомнил, что губернатор Алексей Дюмин и правительство Тульской области уделяют большое внимание лечению онкологических заболеваний. В 2020 году в рамках национального проекта планируется приобрести ещё 15 единиц оборудования, в том числе ещё один линейный ускоритель. Это позволит повысить качество лечения онкологических заболеваний в регионе.

Заведующий радиотерапевтическим отделением №2 областного онкодиспансера, главный радиолог Тульской области Михаил Бобков отметил, что на данный момент в лучевой терапии нуждаются около 70% пациентов с онкологическими заболеваниями. Лучевая терапия применяется и как самостоятельный метод лечения, и в качестве дополнения после хирургических вмешательств или в комбинации с химиотерапией.

Новый современный линейный ускоритель во время сеанса облучения четко повторяет контур опухоли, что позволяет максимально воздействовать на нее без облучения здоровых органов.

«Линейный ускоритель позволяет нам максимально помогать нашим пациентам, сохраняя продолжительность их жизни», — отметил Михаил Бобков.

Как отметила врио главного врача областного онкодиспансера Лениза Дивногорцева, аппарат такого класса есть не во всех больницах соседних регионов, в том числе и Москвы.