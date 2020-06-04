Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 4 июня, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В годы войны на фронт ушли более 300 тыс. жителей Рязанской области, 180 тыс. — не вернулись домой. Более 60 уроженцев Рязанской земли стали полными кавалерами ордена Славы, высшее звание Героя Советского Союза получили более 300 человек. В 2015 году Рязань получила региональное звание «Город воинской доблести».

Осенью — зимой 1941 года, когда противник наступал на Москву, Рязань стала ближайшим прифронтовым тылом. К 10 декабря Красная армия освободила от оккупантов все районы Рязанской области, 2 января 1942 года осадное положение было снято. В июле 1941 года Рязань стала эвакуационным пунктом для жителей Москвы, Подмосковья, начала принимать транзитные поезда с беженцами.

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