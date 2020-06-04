Дзержинский район, Калужская область, 4 июня, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Калужской области осуждён на семь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима 59-летний мастер автотранспортного участка МУП «Благоустройство поселок Товарково», который признан судом виновным в получении взятки в крупном размере и в превышении должностных полномочий, сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорная свалка

Осужденный организовал проезд грузовиков с отходами из Москвы на закрытый полигон твёрдых бытовых отходов посёлка Товарково. На свалке действовали строгие правила конспирации: машины приезжали с двойными номерами: калужскими поверх московских. Для того, чтобы сторожа беспрепятственно пропускали самосвалы со столичным мусором, мужчина также доплачивал им деньги. С июня 2018 по январь 2019 года, в качестве взятки предприимчивый «руководитель» получил более 900 тыс. рублей.

Районный суд также лишил взяточника права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных унитарных предприятиях сроком на три года.