Норильск, Красноярский край, 4 июня, 2020, 06:54 — ИА Регнум. В Норильске, где произошёл крупный разлив топлива, 4 июня работают губернатор Красноярского края Александр Усс, глава МЧС России Евгений Зиничев, замгенпрокурора РФ Николай Шишкин. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Krskstate.ru Осмотр повреждённого резервуара НТЭК в Норильске

Уточняется, что они прибыли в Норильск, чтобы на месте принять решение о механизмах ликвидации последствий экологической катастрофы.

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Усс и Зиничев осмотрели повреждённый резервуар Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК), из которого вытекло свыше 20 тысяч кубометров топлива.

В программе рабочей поездки также значится облёт территории разлива дизтоплива. Запланировано совещание с представителями администрации города, федеральных структур, компании.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа произошла в Норильске 29 мая. Из резервуара НТЭК произошла крупная утечка дизельного топлива. По поручению президента РФ Владимира Путина на пострадавшей территории введена ЧС федерального характера.