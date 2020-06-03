Тамбов, 3 июня, 2020, 20:06 — ИА Регнум. По данным социологических исследований, у тамбовчан растет доверие к работе территориального общественного самоуправления, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru На одном из собраний ТОС

В последние годы в Тамбовской области наблюдается рост общественной активности и доверия населения к территориальному общественному самоуправлению (ТОС) как к основному механизму, с помощью которого жители могут полноценно участвовать в решении важных вопросов местного значения. Об этом говорят данные последнего социологического исследования, которое представил Центр социокультурной аналитики. Примечательно, что подобное исследование проводилось и в прошлом году, что позволило выявить определенную динамику. Так, результаты исследования показали, что о ТОСах сейчас знают в два раза больше тамбовчан, чем в 2019 году: их число выросло с 17,64% до 33,19%.

Выросло и доверие граждан к различным формам общественного самоуправления. В 2019 году 31,4% респондентов ответил, что не доверили бы решение каких-либо проблем ТОСам, а сегодня таких ответов уже значительно меньше — всего 13,47%. Большая часть опрошенных — 59,17% — как и в прошлом году, предпочли бы отдать в руки ТОС организацию и ремонт внутридворовых территорий.

Также исследование зафиксировало рост числа граждан, вовлеченных в деятельность общественного самоуправления. По сравнению с 2019 годом их количество возросло с 12,36% до 37,5%.

На территории Тамбовской области во всех городских округах и муниципальных районах созданы и функционируют общественные советы при органах местного самоуправления. Они участвуют в обсуждении широкого круга общественно значимых проблем. В их состав входят представители общественных организаций, работники учреждений образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, частные предприниматели, пенсионеры.

В 2017 году в регионе появилась первая общественная префектура. Новый формат взаимодействия власти с обществом, инициированный губернатором Александром Никитиным, сломал существующий стереотип бюрократии, отчуждения власти от общества. Власти подчёркивают, что префектуры как формы ТОСов доказали свою эффективность. За время их деятельности удалось решить важные вопросы — от дорожного ремонта малых улиц, налаживания работы управляющих компаний с жителями до строительства новых парков, выстраивания честных и понятных отношений жителей с бизнес-сообществом

«У активных людей — от студента до пенсионера — есть здравые идеи, — считает глава администрации области Александр Никитин. — Активисты хорошо знают ситуацию на местах, готовы тратить свое свободное время на решение общих проблем. На таких людей мы и делаем ставку. Инициатива граждан должна стать двигателем улучшения качества жизни».

Особое внимание губернатор уделяет привлечению общественности к реализации нацпроектов. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе создается много современных и комфортных городских пространств, и участие тамбовчан в этих процессах делает работу еще более эффективной. Аккумулируя свои предложения через общественные институты, жители предлагают полезные решения, контролируют ход работ по благоустройству.

При этом потенциал территориального общественного самоуправления очень велик — это патриотическая, культурно-досуговая, воспитательная работа. И в последнее время тамбовчане активно объединяются для совместных спортивных и культурных мероприятий.