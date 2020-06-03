Тамбов, 3 июня, 2020, 19:41 — ИА Регнум. В Тамбовской областной детской клинической больнице начались строительные работы по реконструкции педиатрического корпуса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Работы проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Tambov.gov.ru В Тамбовской детской больнице реконструируют педиатрический корпус

Решение о выделении средств на развитие детского здравоохранения в Тамбовской области было принято во время встречи губернатора Александра Никитина с президентом Владимиром Путиным в январе 2019 года. Минздравом России в рамках соглашения с Тамбовской областью выделено 1,585 млрд рублей, еще 156 млн рублей на эти цели поступят из регионального бюджета.

«Тамбовская областная детская клиническая больница является ведущим лечебным учреждением региона. Педиатрический корпус был введен в эксплуатацию в 1980 году. За 40 лет в работу больницы было внедрено много новых служб, диагностических и клинических подразделений. Но дальнейшее повышение качества и доступности медицинской помощи зависит от внедрения в лечебный процесс современных медицинских технологий и создания комфортной, доступной среды для наших пациентов, которые требуют расширения и модернизации существующих площадей», — отметили в администрации Тамбовской областной детской клинической больницы.

На первом этаже педиатрического корпуса планируется разместить службы по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, приемное и диагностические отделения. На других этажах разместят пациентов в зависимости от профиля коек.

Новое развитие в детской больнице получит отделение медицинской реабилитации, в работу которого будут внедрены современные методы восстановительного лечения с использованием кинезио‑ и механотерапии, методов тейпирования и сухой имерсии, войта-терапии, нейросенсорной стимуляции и интеграции. При этом пациентам гарантируется комплексная медицинская помощь по различным диагностическим и лечебным специальностям. Отделение расположится на двух этажах педиатрического корпуса.

Развитие реабилитационной помощи в медучреждении является приоритетным вектором развития. Кроме того, особое внимание будет уделено пациентам, нуждающимся в оказании паллиативной помощи.

В рамках реконструкции также запланировано обустройство трехэтажного корпуса на 90 коек для оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями.

Будут отремонтированы фасад, кровля, проведены внутренние отделочные работы. При планировке учтено множество нюансов: предусмотрено эффективное использование площадей, соблюдение логистики при маршрутизации пациентов. Здание запроектировано с учётом максимального использования естественного освещения и современных архитектурных решений. Также предусмотрена современная система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. В каждой палате будет собственная система газоснабжения и шлюзы, с индивидуальными санузлами.

Проектными решениями предусмотрено благоустройство и озеленение территории, что позволит обеспечить формирование благоприятной и гармоничной окружающей среды. К реконструируемым зданиям детской областной клинической больницы будут организованы подъезды с площадками и пешеходными дорожками.

Перед педиатрическим корпусом областной детской больницы организуют места для отдыха, которые будут оформлены малыми архитектурными формами. По территории больницы предусмотрено беспрепятственное движение специального и индивидуального транспорта для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. При формировании доступной среды будут учтены все необходимые условия.

«Реконструкция наших структурных подразделений позволит совершенствовать оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, вывести на самый современный уровень систему реабилитации, локально сконцентрировать оказание медицинской помощи детям с инфекционной патологией, обеспечить комфортное пребывание пациентов», — рассказали в областной детской клинической больнице.

Окончание реконструкции намечено на декабрь 2021 года.

Отметим, развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, — одно из основных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Оно нацелено на совершенствование профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических технологий, улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений, учреждений родовспоможения медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием.