В Тамбовской детской больнице реконструируют педиатрический корпус
Тамбов, 3 июня, 2020, 19:41 — ИА Регнум. В Тамбовской областной детской клинической больнице начались строительные работы по реконструкции педиатрического корпуса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Работы проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Решение о выделении средств на развитие детского здравоохранения в Тамбовской области было принято во время встречи губернатора Александра Никитина с президентом Владимиром Путиным в январе 2019 года. Минздравом России в рамках соглашения с Тамбовской областью выделено 1,585 млрд рублей, еще 156 млн рублей на эти цели поступят из регионального бюджета.
На первом этаже педиатрического корпуса планируется разместить службы по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, приемное и диагностические отделения. На других этажах разместят пациентов в зависимости от профиля коек.
Новое развитие в детской больнице получит отделение медицинской реабилитации, в работу которого будут внедрены современные методы восстановительного лечения с использованием кинезио‑ и механотерапии, методов тейпирования и сухой имерсии, войта-терапии, нейросенсорной стимуляции и интеграции. При этом пациентам гарантируется комплексная медицинская помощь по различным диагностическим и лечебным специальностям. Отделение расположится на двух этажах педиатрического корпуса.
Развитие реабилитационной помощи в медучреждении является приоритетным вектором развития. Кроме того, особое внимание будет уделено пациентам, нуждающимся в оказании паллиативной помощи.
В рамках реконструкции также запланировано обустройство трехэтажного корпуса на 90 коек для оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями.
Будут отремонтированы фасад, кровля, проведены внутренние отделочные работы. При планировке учтено множество нюансов: предусмотрено эффективное использование площадей, соблюдение логистики при маршрутизации пациентов. Здание запроектировано с учётом максимального использования естественного освещения и современных архитектурных решений. Также предусмотрена современная система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. В каждой палате будет собственная система газоснабжения и шлюзы, с индивидуальными санузлами.
Проектными решениями предусмотрено благоустройство и озеленение территории, что позволит обеспечить формирование благоприятной и гармоничной окружающей среды. К реконструируемым зданиям детской областной клинической больницы будут организованы подъезды с площадками и пешеходными дорожками.
Перед педиатрическим корпусом областной детской больницы организуют места для отдыха, которые будут оформлены малыми архитектурными формами. По территории больницы предусмотрено беспрепятственное движение специального и индивидуального транспорта для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. При формировании доступной среды будут учтены все необходимые условия.
Окончание реконструкции намечено на декабрь 2021 года.
Отметим, развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, — одно из основных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Оно нацелено на совершенствование профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических технологий, улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений, учреждений родовспоможения медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием.