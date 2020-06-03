Переславль-Залесский, Ярославская область, 3 июня, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Бывший лидер фракции «Единая Россия» в Переславской городской думе Владимир Корнилов признан виновным в убийстве таксиста. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как ранее сообщало ИА REGNUM преступление произошло в декабре прошлого года. Как установили следователи, убийца и его жертва вместе выпивали, в ходе ссоры Корнилов сначала избил потерпевшего, а потом задушил его.

Владимир Корнилов

Владимир Корнилов был задержан 16 декабря 2019 года, свои вину в совершенном преступлении полностью признал. Он также отказался от депутатского мандата, а потом был исключен из партии «Единая Россия». Уголовное дело Владимира Корнилова Переславский городской суд рассмотрел в особом порядке. Экс-лидер фракции «Единая Россия» в Переславской гордуме признан виновным в убийстве и приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.