Ярославль, 3 июня, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Ярославский областной суд отказался продлевать домашний арест директору Рыбинского «Завода дорожных машин» Павлу Кузнецову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Областной суд отменил решение районной инстанции в Рыбинске, продлившей домашний арест.

Yartpp.ru Павел Кузнецов

Как ранее сообщало ИА REGNUM экс-президент Ярославской торгово-промышленной палаты Павел Кузнецов обвиняется в мошенничестве в крупном размере при получении бюджетных субсидий. Кузнецов был задержан ФСБ прямо на заводе в сентябре 2019 года.