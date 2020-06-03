Ярославль, 3 июня, 2020, 17:48 — ИА Регнум. В Ярославской области подведены итоги тендера на строительство газопровода в Большесельском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Газпром газораспределение Ярославль». Проект реализуется в рамках программы газификации регионов Российской Федерации. Контракт предполагает строительство межпоселкового газопровода ГРС Чебаково — село Шельшедом — поселок Варегово. Победу в тендере одержало ООО «Производственная фирма «СТИС».

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"Компания «ПФ СТИС» имеет многолетний стаж работы в нашем регионе и ряд успешно реализованных проектов. На рынке компания зарекомендовала себя надежным и проверенным исполнителем в сотрудничестве с другими организациями. Для нас это будет первый опыт взаимодействия, уверен в качественном выполнении поставленных задач», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ярославль» Павел Яблонский.

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Протяженность межпоселкового газопровода составляет 19,46 километра. Благодаря реализации проекта, в Большесельском районе Ярославской области будут газифицированы 790 домовладений и одна котельная.