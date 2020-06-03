Людиново, Калужская область, 3 июня, 2020, 18:30 — ИА Регнум. В Калуге 3 июня врио губернатора Владислав Шапша в формате видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с представителями Харбинской электрической корпорации (КНР). сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

stevepb Инвестиции

Ключевой темой встречи стала реализация в Калужской области инвестиционного проекта по строительству завода по производству паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков тепловых электрических станций. Проектом предусмотрена организация производства энергооборудования для тепловых электрических станций, не имеющего аналогов в Российской Федерации. Производство будет локализовано на Людиновской площадке особой экономической зоны «Калуга» при полном контроле качества и гарантий со стороны Китая. Срок действия контракта рассчитан на 15 лет (с 2020 по 2035 годы). Планируемый объем инвестиций по проекту превысит 10 млрд рублей. Объем произведенной продукции составит 112,5 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — не менее 300.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта.

«Хотелось бы как можно быстрее увидеть вас в Калужской области. Мы рассчитываем, что на территории Людиновской площадки особой экономической зоны «Калуга» появится еще одно предприятие, которое будет выпускать энергетическое оборудование из деталей, произведенных в России. Можете рассчитывать на нашу поддержку. Уверен, что у нас все получится», — заявил Владислав Шапша.