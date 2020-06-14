В Норильске (Красноярский край) 29 мая произошло ЧП. В результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3, на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода, вылилось большое количество дизельного топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Власти Красноярского края назвали ситуацию серьёзной. Президент РФ Владимир Путин на совещании 3 июня заявил, что согласен объявить ЧП в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера. Подробности о ситуации — в трансляции ИА REGNUM.

Morspas.com Последствия разлива топлива в Норильске

17:02 03.06.2020 Утром 29 мая на топливном резервуаре ТЭЦ в Норильске после дорожно-транспортного происшествия вспыхнул пожар, проинформировали в МЧС. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. «На территории ТЭЦ-3 легковой автомобиль въехал в резервуар №5 для хранения дизельного топлива, из-за чего произошла разгерметизация резервуара и возгорание топлива», — пояснили в ведомстве. Читайте также: В Норильске горит топливный резервуар ТЭЦ

17:03 03.06.2020 1 июня стало известно, что в Норильск, где произошёл крупный разлив топлива, вылетела рабочая группа под руководством зампредседателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова. Был введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введён региональный режим реагирования. Читайте также: В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

17:10 03.06.2020 В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке нефтепродуктов.

17:11 03.06.2020 ТЭЦ-3 в Норильске. Фото: rpn.gov.ru

17:17 03.06.2020 МЧС России направляет 100 сотрудников спасательных подразделений в зону ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел крупномасштабный разлив дизельного топлива, сообщил 3 июня глава ведомства Евгений Зиничевна совещании с президентом России. «Завтра авиацией МЧС России будет доставлено 100 человек из Сибирского спасательного центра. Кроме того, для решения вопроса по переброске личного состава непосредственно в районе работает Ми-8 МЧС России», — сказалЕвгений Зиничев. Читайте также: МЧС направляет спасателей для ликвидации разлива дизтоплива в Норильске

17:32 03.06.2020 На совещании 3 июня, посвященном мерам по ликвидации крупного разлива дизельного топлива в Норильске, с докладом выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. «Доклад закончен», — сказал он, отчитавшись о ситуации. «А что доклад-то… И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — ответил Владимир Путин Уссу. Президент спросил, кто является собственником резервуара, откуда вылилось топливо. После ответа губернатора глава государства обратился к гендиректору АО «НТЭК» Сергею Липину: «Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло? И почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?« Подробности в материале: Путин отчитал красноярского губернатора из-за ЧП с разливом топлива

17:38 03.06.2020 В рамках расследования уголовного дела по факту порчи земли в результате разлива нефтепродуктов в Красноярском крае была проведена выемка служебной документации. Об этом сообщили 2 июня в Главном следственном управлении СКР по региону. Уголовное дело, переданное из полиции, было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»). По данным ведомства, выемка служебной технической документации проведена на предприятии ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Читайте также: СК провёл выемку документов по делу о разливе топлива в Норильске

17:40 03.06.2020 Восстановление экобаланса водной системы, пострадавшей в результате разлива дизельного топлива в Норильске, может занять десятки лет. Об этом 2 июня сообщил журналистам руководитель пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков. Как пояснил Клоков, в Норильске наблюдается настоящая экологическая катастрофа с долгосрочными негативными последствиями. Читайте также: В Росрыболовстве оценили последствия разлива дизтоплива в Норильске

17:43 03.06.2020 После ЧП в Норильске Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии оперативно доложить о ходе расследования дела. Ход расследования указанного уголовного дела он поставил на контроль в центральном аппарате ведомства. Читайте также: Бастрыкин потребовал отчёта по делу о разливе топлива в Норильске

17:44 03.06.2020 Президент РФ Владимир Путин 3 июня провёл совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае. В ходе совещания глава государства заявил, что согласен объявить ЧП в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера. Читайте также: Разлив топлива в Норильске: Путин объявил ЧС федерального характера

17:48 03.06.2020 В администрации Норильска напомнили, что постановлением правительства Красноярского края от 31.05.2020 № 400-п на территориях города Норильска и Таймырского муниципального района введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

17:48 03.06.2020 В администрации Норильска напомнили, что постановлением правительства Красноярского края от 31.05.2020 № 400-п на территориях города Норильска и Таймырского муниципального района введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

17:56 03.06.2020 Администрация Норильска об инциденте: 29 мая в 12:51 в Единую дежурно-диспетерскую службу города поступила информация о разгерметизации резервуара №5 ёмкостью 30 тысяч кубометров с дизельным топливом на ТЭЦ-3 ОАО «НТЭК» и разливе его на проезжую часть с последующим возгоранием на площади 350 квадратных метров. В 14:43 пожар был ликвидирован. Общий объём разлитого дизельного топлива составил 21 163 кубометра. Нефтепродукты попали на прилегающий рельеф, а также в ручей Безымянный, реку Далдыкан, реку Амбарная. С 15:00 специалисты приступили к работам по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов. «Загрязнений нефтепродуктами подземных водоисточников, обеспечивающих подачу питьевой воды на территории города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, не зарегистрировано», — говорится в сообщении городской администрации.

17:58 03.06.2020 Река после разлива топлива в Норильске. Цитата из видео «Последствия аварии на ТЭЦ 3 Норильск» пользователя ql1te. youtube.com

18:02 03.06.2020 Администрация Норильска отчитывается о проделанной на месте ЧП работе. В частности, проведена замена 650 кубометров поверхностного грунта на прилегающей к ТЭЦ территории; откачано 332,2 кубометра дизельного топлива, выставлено шесть линий боновых заграждений. Установлен палаточный лагерь на месте боновых заграждений. Обработана сорбентом береговая территория в районе ручья Безымянный.

18:24 03.06.2020 В СК РФ заявили, что задержанный по делу о разливе топлива в Норильске начальник цеха ТЭЦ-3 от дачи показаний отказался.

18:25 03.06.2020 Зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов заявил, что в случае с ситуацией в Норильске «разговор идет об ущербе, который исчисляется миллиардами, даже, возможно, десятками миллиардов рублей». «Поэтому сейчас, параллельно с расследованием причин возникшей аварии и, соответственно, возникшей чрезвычайной ситуации, основная задача у нас минимизировать все риски», — сказал Цыкалов.

18:26 03.06.2020 3 июня в Норильске работала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Она лично осмотрела место ЧП, оценила состояние озера Пясино, рек Далдыкан и Амбарная. Специалисты Росприроднадзора обследовали участок разлива нефтепродуктов, чтобы оценить ущерб окружающей среде. Проведен забор проб воды реки Амбарной и озера Пясино, уточнили в ведомстве.

18:35 03.06.2020 Река Амбарная после разлива топлива в Норильске. Цитата из видео «Разлив 20 тысяч тонн нефти в Норильске хроника ЧП» пользователя Телекомпания Енисей. youtube.com

18:53 03.06.2020 Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров сообщил агентству РИА Новости, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова вылетела в Красноярский край на место ЧП в Норильске.

18:53 03.06.2020 Все материалы уголовных дел о разливе нефтепродуктов в Норильске по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат. Читайте подробнее: Делами о разливе топлива в Норильске занялся центральный аппарат СКР

18:58 03.06.2020 Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске. Источник: morspas.com

19:31 03.06.2020 Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный в ходе расследования факта крупномасштабного разлива дизельного топлива, отказался давать показания следователям, сообщила 3 июня журналистам официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. Напомним, на территории ТЭЦ-3, принадлежащей АО «НТЭК», дочернему предприятию «Норникеля», произошёл разрыв резервуара с дизтопливом, в результате чего вылилось порядка 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Читайте также: Начальник цеха норильской ТЭЦ отказался давать показания следователям

20:11 03.06.2020 В пресс-службе МЧС сообщили, что глава ведомства Евгений Зиничев вылетел в Норильск на место ЧП.

20:25 03.06.2020 В МЧС сообщили о привлечении порядка 190 человек и 35 единиц техники на месте ЧП в Норильске. Расширить работы планируется уже 4 июня.

21:30 03.06.2020 Последствия разлива топлива в Норильске. Фото: morspas.com

06:13 04.06.2020 В Норильск, на место техногенной катастрофы — разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 — прибыли губернатор Красноярского края Александр Усс и министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. Об этом: Губернатор Красноярского края и глава МЧС РФ прибыли в Норильск

06:54 04.06.2020 Александр Усс и Евгений Зиничев осмотрели повреждённый резервуар Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК), из которого вытекло свыше 20 тысяч кубометров топлива. В программе рабочей поездки также значится облёт территории разлива дизтоплива. Запланировано совещание с представителями администрации города, федеральных структур, компании. Об этом: Глава МЧС совершит облёт территории разлива топлива в Норильске

07:32 04.06.2020 Новосибирские спасатели направлены в Красноярский край для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России. Всего в Норильск отправились 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России. Читайте также: Новосибирские спасатели отправлены в Норильск для ликвидации последствий ЧП

07:33 04.06.2020 В результате разлива более 21 тысячи тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, площадь загрязнения нефтепродуктами составила 180 тысяч квадратных метров. Об этом 4 июня сообщает прокуратура Красноярского края. Читайте подробнее: В Норильске загрязнение нефтепродуктами охватило 180 тыс. кв. метров

08:23 04.06.2020 Разлив нефтепродуктов в Норильске стал первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике, сообщает Гринпис. В воду и почву, по оценкам экспертов, попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Их уже обнаружили в реках Амбарная и Дальдыкан. Последствия аварии будут наблюдаться ещё долго. По расчётам Гринпис, экологический ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей. Читайте подробнее: Гринпис подсчитал экологический ущерб водным объектам от ЧС в Норильске

08:52 04.06.2020 Специалисты собрали 75 куб. м нефтепродуктов, которые вылились в реку Амбарная после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили 4 июня в оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Читайте также: С акватории реки Амбарная собрали 75 кубометров нефтепродуктов

09:10 04.06.2020 Локализация масштабов экологической катастрофы на Таймыре — это главная задача, которая стоит на повестке дня. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 4 июня сообщил директор красноярской общественной экологической организации «Плотина», член общественного совета Федерального агентства водных ресурсов Александр Колотов. «Две близлежащие реки у места розлива — Далдыкан и Амбарная — уже отравлены, теперь все силы брошены на то, чтобы остановить распространение загрязнения на озере Пясино, не допустив попадания нефтепродуктов в Карское море», — подчеркнул эксперт. Подробности в материале: «Реки отравлены»: эколог о катастрофе на севере Красноярского края

09:42 04.06.2020 В Норильске проводится координационное совещание под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разливом топлива. Об этом сообщили 4 июня в правительстве Красноярского края. «Сегодня я могу с удовлетворением констатировать, что совместными усилиями самой компании, представителей других хозяйствующих субъектов из разных территорий страны найдём достаточно простой, но эффективный способ ликвидации последствий разлива нефтепродуктов именно на самой реке», — заявил в начале совещания губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, остаётся «два принципиальных вопроса». Это, в частности, «комплекс по недопущению» подобных ЧП в будущем. «Для этого здесь есть соответствующие контролирующие, проверяющие органы, реальная оценка ущерба и предложение конкретного плана по восстановлению. Считаю, эта работа может быть завершена в весьма короткие сроки», — дал оптимистичный прогноз Усс. Между тем экологи не разделяют оптимизма красноярского губернатора. Читайте также: Катастрофа в Норильске: губернатор излучает оптимизм, экологи встревожены

09:46 04.06.2020 Спасатели из Северного и Балтийского филиалов Морской спасательной службы продолжают ликвидацию последствий аварии под Норильском. morspas.com

09:54 04.06.2020 В МЧС РФ определились, каким образом будут устранять разлив нефтепродуктов, произошедший в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Как заявил в ходе совещания в Норильске глава федерального ведомства Евгений Зиничев, решение найдено. Читайте также: В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске

10:11 04.06.2020 Сжигания как способа утилизации разлившихся из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов не будет, сообщила 4 июня руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Читайте также: Сжигать разлившиеся нефтепродукты в Норильске не будут — Росприроднадзор

10:22 04.06.2020 В результате разлива топлива на севере Красноярского края погибнут и пострадают представители и флоры, и фауны. Последствия будут устранять более пяти лет, считает экологический активист, сооснователь движения «За чистое небо» Евгений Ходос. При этом, по его мнению, в текущей политической ситуации последствий для губернатора Красноярского края Александра Усса не будет. Об этом: Катастрофа в Норильске: последствий для губернатора не будет?

10:24 04.06.2020 Группа спасателей прибыла в Норильск из Новосибирской области, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили 4 июня журналистам в красноярском главке МЧС. Читайте подробнее: Сто новосибирских спасателей прибыли в Норильск для ликвидации ЧП

10:42 04.06.2020 Река Амбарная после разлива топлива в Норильске. Скриншот со страницы Александра Усса в Instagram

10:43 04.06.2020 Река Амбарная после разлива топлива в Норильске. Скриншот со страницы Александра Усса в Instagram«>Река Амбарная после разлива топлива в Норильске. Скриншот со страницы Александра Усса в Instagram

11:07 04.06.2020 Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования начали внеплановую проверку на месте разлива в Норильске. По результатам проверки, которая займёт около 20 дней, будет составлен акт, а виновных привлекут к ответственности. Также будет произведён расчет ущерба. Подробности в материале: Проверка Росприроднадзора на месте разлива в Норильске займёт 20 дней

11:58 04.06.2020 Следствие ходатайствуют перед судом об аресте Вячеслава Старостина — начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК», задержанного 3 июня. Старостин отказался от дачи показаний. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение. «В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении СК РФ. Об этом: После разлива топлива в Норильске возбуждено уголовное дело о халатности

12:24 04.06.2020 Следственный комитет на месте разлива нефти на ТЭЦ-3. Цитата из видео. krk.sledcom.ru

12:51 04.06.2020 Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП в Норильске увидел расхождение данных о моменте поступлении информации по линии официальных ведомств, заявил 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле отреагировали на расхождение данных о ЧП в Норильске

13:30 04.06.2020 После разлива 21 тысячи тонн нефтепродуктов в Норильске, местной экосистеме понадобится минимум 10 лет на восстановление. Об этом 4 июня заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова на онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Ситуация очень тяжёлая, в том числе потому, что это Арктика. Вылилось большое количество мазута в водоём. Надо собирать, но собирать некуда», — сказала Панова. По словам замглавы Минприроды РФ, на данный момент резервуаров для сбора топлива поблизости от места происшествия нет. При этом нефтепродукты нельзя сжечь, потому что в этом случае будут выделяться опасные для жизни элементы. Читайте подробнее: В Минприроды РФ назвали последствия от разлива топлива в Норильске

13:32 04.06.2020 Избрана мера пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда. Заседание по избранию меры пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину состоялось 4 июня в Норильском городском суде. Подробности в материале: После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3

13:32 04.06.2020 Заявление о том, что разлитые в Норильске тысячи тонн нефтепродуктов, угрожают попаданием в Карское море, преждевременно. Об этом 4 июня заявил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов на онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Говорить о том, что пятно движется в сторону Карского моря, преждевременно», — сказал Миронов. Читайте подробнее: Разлитое в Норильске топливо пока не угрожает Карскому морю

14:07 04.06.2020 Следственный комитет России: «Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к экологическому бедствию лиц. Произведены выемки документов, носителей информации с записями телефонных переговоров сотрудников, ответственных за оперативное информирование, и журналов фиксирования переговоров по факту чрезвычайного происшествия».

14:35 04.06.2020 Владельцы «Норильского никеля» несут личную ответственность за экологическую катастрофу на Таймыре и должны оплатить причиненный ущерб. Об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом: Миронов: акционеры «Норникеля» должны оплатить ущерб

14:39 04.06.2020 У компании-собственника резервуара из которого произошёл розлив нефтепродуктов в Норильске есть план ликвидации происшествия. Об этом 4 июня при помощи телемоста заявил первый вице-президент ПАО «ГМК Норильский никель» Сергей Дьяченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Авария масштабная. Выплеснулось очень много дизельного топлива. Это экстраординарное событие. 21 тысяча тонн попала и на почву, и на водные объекты. Есть ли у нас план? План есть, и мы работаем. Это произошло 29 числа в результате внезапного обрушения свайных основ под дизельным танком. Произошел отрыв днища танка от стенок и произошло разрушение аварийной зоны, которая окружает танк. 21 тысяча тонн была выплеснута. Это чрезвычайно сильный поток был», — сказал Дьяченко. Подробности в материале: В Норникеле назвали причину аварии с разливом топлива

14:40 04.06.2020 В связи с экологической катастрофой в Норильске одним из основных вопросов должен стать вопрос о возмещении ущерба, был ли объект застрахован и у кого, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. Подробности в материале: Из-за ЧС в Норильске в Госдуме готовы провести ревизию норм о страховании

14:47 04.06.2020 Разлив топлива в Норильске локализован и на данный момент происходит забор нефтепродуктов. Об этом 4 июня при помощи телемоста заявил первый вице-президент ПАО «ГМК Норильский никель» Сергей Дьяченко. По его словам, ситуация на данный момент достаточно обнадеживающая. Разлив топлива на водных объектах удаётся локализовать. Об этом: В Норникеле заявили о возможности собрать разлитое топливо за 14 дней

14:47 04.06.2020 В связи с экологической катастрофой в Норильске в Госдуме предлагают ужесточить требования к нефинансовой отчетности компаний. Подробности в материале: ЧС из-за «Норникеля» вернуло обсуждение закона о нефинансовой отчетности

14:55 04.06.2020 Депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия») обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство «Норникеля» на время расследования экологической катастрофы в Норильске. Читайте также: Депутат Госдумы просит Бастрыкина отстранить руководство «Норникеля»

15:15 04.06.2020 Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске. morspas.com

18:37 04.06.2020 Река после разлива топлива в Норильске. krskstate.ru

20:30 04.06.2020 Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс на месте ЧС. 24.mchs.gov.ru

22:52 04.06.2020 Спасатели МЧС России из Новосибирской области направлены в Красноярский край для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 24.mchs.gov.ru

05:09 05.06.2020 По решению главы МЧС, на время работы оперативного штаба по ликвидации ЧС будут дополнительно привлечены два вертолёта Ми-8 и самолёт Ан-74, сообщает администрация Норильска.

06:27 05.06.2020 Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), из резервуара которой произошла утечка 20 тыс. тонн нефтепродуктов, получала предупреждение Ростехнадзора о проблемах с хранением топлива ТЭЦ-3. Об этом говорится в документах по результатам проверок в 2017—2018 годах, опубликованных в системе СПАРК. Об этом: Ростехнадзор предупреждал НТЭК о проблемах с хранением топлива

06:42 05.06.2020 В Норильск самолётом МЧС доставят расчёт комплекса беспилотных летательных аппаратов авиационного отряда особого назначения краевого управления Росгвардии. Подробности в материале: К месту разлива топлива в Норильске направлены беспилотники Росгвардии

06:59 05.06.2020 Сотрудники авиационного отряда Росгвардии направлены к месту разлива нефтепродуктов в Красноярском крае. Пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю

07:15 05.06.2020 Спутниковые снимки места разлива топлива в Норильске опубликовал 4 июня «Роскосмос» на своей странице в Twitter и на официальном сайте. Об этом: Опубликованы спутниковые снимки места разлива топлива в Норильске

07:31 05.06.2020 Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев сегодня, 5 июня, доложит президенту Владимиру Путину о чрезвычайной ситуации в Норильске. Напомним, 3 июня президент по предложению министра объявил масштабный разлив дизтоплива в Норильске ЧС федерального характера и поручил МЧС организовать работу по предотвращению дальнейших негативных влияний на окружающую среду и утилизации собираемых нефтепродуктов. «Послезавтра мне доложите», — приказал глава государства.

11:40 05.06.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем эколога и отметил, что качество жизни, здоровье людей во многом зависят от бережного отношения к природе. Читайте также: Володин: Снижение негативного воздействия на природу — задача государства

11:46 05.06.2020 В Красноярском крае проведена локализация места разлива дизельного топлива, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили 5 июня в МЧС России. Подробности в материале: МЧС: место разлива топлива в Норильске локализовано

11:54 05.06.2020 Член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка Сергей Бурлаков прокомментировал ЧП в Норильске. «Сейчас многие говорят, что не трагедия, а ЧП. Нет — это трагедия, катастрофа происходящего. Сколько рыбы и земли погибло — это страшно. Пострадали и люди, которые там живут и всю жизнь ходили за грибами, за ягодами. Погибли и ещё будут погибать дикие животные, потому что им нечем будет питаться. Это целая цепочка, всё в природе взаимосвязано. Нельзя халатно относится к природе». Читайте также: Нельзя халатно относится к природе: это же Родина

12:18 05.06.2020 В Норильск для участия в ликвидации масштабного разлива нефтепродуктов из Югры вылетел мобильный аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти». В его состав входят 70 специалистов из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба «Газпромнефть-Хантос». Транспортными самолётами в Норильск перебрасывается нефтесборное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, а также палаточный городок. Это составило более 85 тонн грузов. Также планируется переброска грузовыми вертолётами оборудования с месторождений «Газпром нефти», расположенных на Ямале и Гыдане. Читайте подробнее: «Газпром нефть» из Югры и Ямала направила помощь в Норильск

12:25 05.06.2020 «Газпром нефть» из Югры и Ямала направила помощь в Норильск. hm. gazprom-neft.ru

12:35 05.06.2020 В связи с отмечаемым сегодня, 5 июня, Днём эколога, корреспондент ИА REGNUM пообщался с российским учёным, экономистом, экологом, гидрологом, членом-корреспондентом РАН Виктором Даниловым-Данильяном. Он рассказал о положительных и негативных сторонах коронавирусных карантинных мероприятий для окружающей среды. Увы, вторых оказалось гораздо больше. Однако что касается разлива дизельного топлива в Норильске, то учёный напомнил: подобное уже происходило 23 года назад, и последствия были ещё более существенными. Об этом: Учёный: катастрофа, подобная норильскому разливу нефти, — не первая в РФ

13:03 05.06.2020 По словам председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, ситуация вокруг ЧС в Норильске осложняется отсутствием эффективных отработанных технологий очистки территории арктической тундры от загрязнений нефтепродуктами. Он подчеркнул, что подобные инциденты как правило происходят на судоходных морских или речных участках. В таком случае к месту аварии могут подойти специальные суда, откачать, вывезти и утилизировать загрязнения. «Мы такой возможности не имеем, доставка людей и техники сейчас проводится в основном вездеходами и вертолётами», — сказал Лапшин. Об этом: Вездеходами и вертолётами: как в Норильске справляются с катастрофой

13:22 05.06.2020 В Кремле ничего не знают о возможности национализации компании «Норникель» после инцидента с разливом топлива в Красноярском крае. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нам, честно говоря, совершенно неизвестно об этом. Поэтому здесь мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счет», — сказал Песков. Читайте также: Кремль открестился от слухов про национализацию «Норникеля»

13:22 05.06.2020 Глава компании «Норникель» Владимир Потанин сможет оперативно разрешить чрезвычайную ситуацию, сложившуюся из-за ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Такое мнение высказал бывший совладелец компании Михаил Прохоров. Об этом: Прохоров предостерёг от необоснованных действий в отношении «Норникеля»

13:28 05.06.2020 На сегодняшний день правоохранительные органы разбираются с инцидентом в Норильске, где произошёл разлив топлива. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы знаете, что на предмет своевременного и несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам. Вы знаете, что сейчас они разбираются с этой ситуацией», — сказал Песков. Читайте также: Песков призвал дождаться итогов разбирательства в Норильске

13:52 05.06.2020 При расследовании аварии на ТЭЦ-3 в Норильске силовое давление недопустимо. Такое заявление сегодня, 5 июня, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пранее прозвучавшие предложения временно отстранить Владимира Потанина от руководства компанией «Норникель». Подробности в материале: Песков высказался о силовом давлении при расследовании ЧП в Норильске

14:04 05.06.2020 Полевой лагерь группировки МЧС России под Норильском. 24.mchs.gov.ru

14:07 05.06.2020 Вокруг аварии на ТЭЦ-3 в Норильске продолжают появляться неоднозначные подробности, связанные с реакцией различных ведомств. Подробнее — в материале ИА REGNUM. Читайте также: Ведомственная неразбериха: авария в Норильске обрастает подробностями

14:22 05.06.2020 Президент Владимир Путин, открывая совещание по экологическим проблемам, поздравил с Днем эколога всех тех, кто связан с защитой окружающей среды, сотрудников государственных учреждений, а также активистов, волонтёров, всех добровольных защитников природы.

14:23 05.06.2020 Владимир Путин напомнил о том, что история с «китовой тюрьмой» и жестоким обращением с животными подвигла принять ряд законов о защите объектов животного мира.

14:24 05.06.2020 Глава МЧС Евгений Зиничев докладывает президенту о ситуации вокруг разлива дизтоплива в Норильске.

14:25 05.06.2020 Чрезвычайная ситуация с разливом топлива в Норильске локализована и развития не получает, доложил глава МЧС.

14:27 05.06.2020 Евгений Зиничев сообщил, что собранный зараженный топливом грунт будет находиться во временных хранилищах до начала зимнего сезона, чтобы потом, по «зимникам», его можно было вывезти к местам утилизации.

14:29 05.06.2020 Глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложила президенту, что по-прежнему фиксируется превышение ПДК в местах, куда вылилось топливо, в десятки тысяч раз. «На сегодня собрано 150 кубов нефтепродуктов, но уже с завтрашнего дня планируется собирать полторы тысячи (кубометров) ежедневно. Их утилизация должны быть проведена с использованием наилучших технологий. Вопрос о сжигании мы не рассматриваем», — сказала чиновница.

14:30 05.06.2020 Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске, который ранее удалось локализовать, ликвидируют, а собранные нефтепродукты утилизируют. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявил министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на совещании с президентом России по экологии. «Поскольку местность здесь труднодоступная, заболоченная, предполагается завезти сюда герметичные ёмкости, расставить по руслу реки для сбора нефтепродуктов и для дальнейшего вывоза и утилизации», — заявил Зиничев. «Люди будут работать непосредственно с местами разлива нефти, созданы воздушные коридоры, вертолётами будет завозиться всё необходимое: и материальное средства, вплоть до питьевой воды», — подчеркнул он. Подробности в материале: Зиничев рассказал, как ликвидируют разлив нефти под Норильском

14:31 05.06.2020 «Норникель» подготовил ёмкости для сбора топлива, разлившегося из резервуара, доложил президенту глава компании Владимир Потанин. Он пообещал президенту, что все восстановительные работы будут оплачены компанией, государственных средств на это потрачено не будет.

14:33 05.06.2020 «Сколько стоят эти работы?», — спросил президент Путин. Потанин оценил расходы примерно в 10 млрд рублей, не считая штрафных санкций.

14:34 05.06.2020 «Если бы компания своевременно поменяла (аварийный резервуар), и ущерба бы такого не было, и расходов таких для компании», — заметил президент.

14:36 05.06.2020 Глава «Норникеля» не смог точно ответить на вопрос президента, сколько стоят новые резервуары для топлива, которые теперь компании придется закупать. Однако их стоимость намного меньше того ущерба, что нанесен природе Севера.

14:38 05.06.2020 Разлив нефти под норильском удалось локализовать 1 июня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявил министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на совещании с президентом России по экологии. «Событие локализовано. Локализовано 1 июня. Были установлены боны (боновые заграждения), потому развития она не получает. Сейчас наша задача — просто работать и собирать эти нефтепродукты», — заявил Зиничев. Читайте также: «Ситуация развития не получит» — Зиничев о разливе нефти под Норильском

14:38 05.06.2020 Глава МЧС Евгений Зиничев уточнил, как будет ликвидироваться чрезвычайная ситуация в Норильске. «Поскольку местность здесь труднодоступная, заболоченная, предполагается завезти сюда герметичные ёмкости, расставить их по руслу реки для сбора нефтепродуктов и дальнейшего вывоза и утилизации», — сказал министр.

14:43 05.06.2020 Собранную в ходе ликвидации разлива под Норильском нефть сначала складируют на месте и вывезут позже, когда сложатся благоприятные погодные условия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявил министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на совещании с президентом России по экологии. «С точки зрения экологии, безусловно, сжигать нельзя. Что касается вывоза — поскольку ёмкости герметичные, предполагается всё собрать, складировать здесь, то вывезти, когда будут оборудованы зимники — когда будет позволять (ситуация), техника зайдёт и вывезет в места утилизации», — заявил Зиничев. Читайте подробнее: Зиничев: собранную нефть под Норильском вывезут не сразу

14:45 05.06.2020 Росприроднадзор ведет проверочные мероприятия в связи с ЧС в Норильске. Внепланово проверяются и предприятия, имеющие отношения к аварии. Они будут завершены 26 июня. По результатам будет дана оценка действиям компаний, а также произведен расчет ущерба, нанесенного природной среде. «Этот ущерб может составить миллиарды рублей, и мы намерены жестко контролировать приведение экосистемы в первоначальный вид», — заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

14:48 05.06.2020 Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин сообщил, что компанией заготовлено ёмкостей на 15 тыс. тонн топлива, из них емкости на 4 тыс. тонн уже монтируются. Также подготовлены складские помещения на более чем 100 тыс. тонн для собранного грунта. На сегодня собрано всего около 7 тыс. тонн такого грунта. Идет рекультивация участков на площади порядка 6,5 тыс. кв. метров.

14:50 05.06.2020 Глава «Норникеля» Владимир Потанин особо отметил работу мурманских спасателей на месте ЧС, что позволило взять ситуацию под контроль. Также он поблагодарил за помощь компанию «Газпром нефть», сотрудников Сибирского центра МЧС.

14:52 05.06.2020 ГМК «Норильский никель» профинансирует в полном объёме все работы по восстановлению экологии после разлива нефти под Норильском. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявил гендиректор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин на совещании с президентом России по экологии. «Нами заготовлены ёмкости на 16 тыс. тонн для сбора топлива, и из них 4,5 тыс. уже поставлены и монтируются на площадке», — заявил Потанин. Читайте подробнее: Ни одного бюджетного рубля не потратят» — Потанин о разливе под Норильском

14:53 05.06.2020 Отчитываясь 5 июня перед президентом РФ Владимиром Путиным о ликвидации ЧС в Норильске, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что «работы организованы уже достаточно хорошо». Подробности в материале: Губернатор Усс о ликвидации ЧС в Норильске: «Работы организованы хорошо»

14:55 05.06.2020 Президент России Владимир Путин одобрил решение компании «Норильский никель» самостоятельно оплатить расходы на возмещение ущерба от разлива топлива. Об этом: Путин назвал правильным решение «Норникеля» возместить ущерб от аварии

14:59 05.06.2020 ГМК «Норильский никель» мог избежать бы разлива нефти под Норильском, если бы своевременно обновлял оборудование. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по экологии. «Резервуар, в котором хранилось топливо, стоит гораздо меньше. В разы меньше. Несопоставимо. Просто я к чему, Владимир Олегович? Если бы своевременно поменяли, то и ущерба не было бы экологического, и расходы не надо было такие нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании», — заявил Путин. Читайте также: Путин предложил Потанину изменить подходы в управлении «Норникелем»

15:18 05.06.2020 Роспотребнадзор должен будет оценить все места хранения нефтепродуктов в стране и проверить все объекты аналогичные ТЭЦ в Норильске. Такое поручение федеральной службе сегодня, 5 июня, в ходе видеосовещания по экологии, дал президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин поручил проверить все места хранения нефтепродуктов в РФ

15:37 05.06.2020 Совещание по экологическим проблемам. Цитата из видео. kremlin.ru.

16:04 05.06.2020 «Проблемы окружающей среды, экологии всегда были и остаются в ряду наиболее чувствительных, важных для общества тем. И не случайно в числе инициатив граждан по поправкам в Конституцию — об этом коллеги тоже сегодня говорили, причем неоднократно к этому возвращались — было так много предложений усилить требования к сохранению природы, окружающей среды, ответственность за гуманное отношение к животным, развивать систему экологического просвещения», — заявил президент России Владимир Путин на совещании.

16:34 05.06.2020 «Для нас очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов, растительного и животного мира нашей страны, России. А мнение людей, интересы общества в сфере окружающей среды и сохранения биоразнообразия должны оставаться безусловным приоритетом», — заявил президент России Владимир Путин, закрывая совещание.

17:46 05.06.2020 Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение проверить все особо опасные объекты на территориях, которые подвержены таянию вечной мерзлоты. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

17:50 05.06.2020 Президент РФ Владимир Путин напомнил, что природа России является её национальным достоянием и гордостью и все мы обязаны её сберечь для будущих поколений. Подробности в материале: Путин назвал тупиковой и крайне опасной логику «после нас хоть потоп»

19:11 05.06.2020 Глава Росприроднадзора на ТЭЦ-3 в Норильске. rpn.gov.ru

20:16 05.06.2020 Глава «Норникеля» Владимир Потанин обещал президенту оплатить за счет компании все расходы по устранению последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — «дочке» «Норникеля») в Норильске. Судя по его словам, он очень «за это переживает». Правда, не очень понятно, почему за ошибки Потанина как генерального директора и крупнейшего акционера должны расплачиваться сотрудники компании и ее другие акционеры. Читайте также: Теперь Потанину придется покупать резервуары вместо самолетов

22:16 05.06.2020 Последствия утечки мазута в реку из бочки, стоявшей на берегу, ликвидируют спасатели в Новгородской области. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба МЧС России. Маслянистые пятна были обнаружены на поверхности воды в реке Перетна 5 июня. В результате проведения комплекса мероприятий было установлено, что утечка нефтепродукта произошла из бочки, стоявшей на берегу реки. Большая часть вылившейся из ёмкости жидкости попала на почву. Общий объём вытекшего мазута составил от 300 до 400 литров. Течь из бочки была оперативно устранена. На место происшествия выехали специалисты МЧС, администрация района, сотрудники прокуратуры, оперативная группа Главного управления МЧС России по Новгородской области и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда. Очистка маслянистого пятна. Новгородская область mchs.gov.ru

22:43 05.06.2020 Расчет ущерба окружающей среде, нанесенного в ходе разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске на ТЭЦ-3, буде зависеть от того, какое количество солярки удастся собрать во время операции по ликвидации последствий этой техногенной катастрофы. Читайте подробнее: Глава Росприроднадзора рассказала о подсчете ущерба от разлива дизтоплива

09:31 06.06.2020 Активная фаза ликвидации последствий масштабного разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займет еще около двух недель. Об этом: Активная фаза сбора дизтоплива в районе Норислька продлится еще 14 дней

12:08 06.06.2020 «Гигантский разлив в России дает представление о будущем Арктики» — под таким названием вышла 6 июня публикация о разливе 20 000 тонн дизельного топлива в Норильске на сайте канадского телеканала BNN Bloomberg. Читайте подробнее: Западные СМИ считают, что ЧП в Норильске представляет угрозу Арктике

21:04 06.06.2020 В ликвидации последствий разлива топлива в Норильске готовы оказать России помощь власти Соединенных Штатов. Об этом 6 июня сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсети Twitter. «Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он. Подробности в материале: Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске Майк Помпео Иван Шкляров © ИА REGNUM

22:34 06.06.2020 Власти Российской Федерации благодарны руководству США, предложившим помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом 6 июня сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Соловьёв.LIVE». »Мы, безусловно, благодарны американской стороне, — заявила дипломат. — … Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество». Читайте также: МИД РФ отреагировал на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

08:34 07.06.2020 В Норильск из Дудинки для содействия в устранении чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с разливом 20 000 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3, выехали специалисты арктического поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ведомства по Красноярскому края. Об этом: Разлив топлива в Норильске помогут ликвидировать арктические спасатели

09:25 07.06.2020 В рамках постоянно ведущегося специалистами Росприроднадзора мониторинга с начала чрезвычайной ситуации в Норильске, связанной с разливом 20 тыс. тонн топлива на ТЭЦ-3, было взято 80 разных проб. Об этом 7 июня рассказал журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. Об этом: С начала ЧС в Норильске Росприроднадзор взял 80 разных проб

12:21 07.06.2020 Руководство страны определит, нужна ли помощь России от других государств в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) в Норильске, где из поврежденного резервуара вылилось 20 тыс. тонн топлива. Об этом 7 июня рассказал журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Об этом: МЧС России ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске Аварийно-спасательные работы на месте розлива пятна mchs.gov.ru

05:57 08.06.2020 Сотрудники Института проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН (Якутск) считают, что почвы, повреждённые разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, нужно очищать и восстанавливать с помощью микроорганизмов, собранных непосредственно с места разлива, наработанных в лаборатории и возвращённых обратно в грунт. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири». Читайте также: Сибирские учёные выяснили, как лучше восстанавливать экосистему Норильска

07:08 08.06.2020 Спасатели Дудинского АПСО МЧС России прибыли на место ЧС в Норильске. Фото МЧС РФ.

08:12 08.06.2020 После разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске Красноярского края было собрано порядка 2,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси, сообщил замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. Читайте подробнее: В МЧС назвали объем собранной под Норильском водонефтяной смеси

09:36 08.06.2020 В МЧС разработают критерии оценки работы глав российских регионов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Работу проводят специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС) МЧС России. Они анализируют текущее состояние гражданской защиты и безопасности населения и территорий в субъектах РФ. Читайте подробнее: Российских губернаторов будут оценивать по критериям МЧС

10:37 08.06.2020 Губернатор Красноярского края Александр Усс в Норильске на месте разлива нефтепродуктов. krskstate.ru

11:16 08.06.2020 Премьер Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки подготовить проект закона, направленного на предотвращение разливов нефти.

11:28 08.06.2020 МЧС России совместно с другими ведомствами и организациями продолжает наращивать объемы извлекаемого грунта и топливно-водяной смеси в районе чрезвычайной ситуации в Норильске. Работы ведутся на двух участках, в районе ТЭЦ-3 и на водной акватории. Об этом говорится в пресс-релизе профильного министерства. За текущие сутки на первом участке работ собрано и перемещено в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 5400 кубометров загрязненного поверхностного грунта и еще 200 кубометров собрано и откачано из различных мелких озер и углублений, расположенных по периметру. Всего нарастающим итогом собрано 16 994 куб. м. В местах, где сбор загрязнённого грунта невозможен, проведена обработка сорбентом и вывезено в отвал 4000 кв.метров. На втором участке водной акватории совместными усилиями собрано 1076 кубических метров водно-топливной смеси, что превышает объем прошлых суток. Такое увеличение объемов работ по всем участкам связано с новыми методами и применением авиации. Силами 10 вертолетов, из которых два Ми-8 МЧС России, на подвесных устройствах к ним 250 куб. метровые емкости доставляются к месту планируемого сбора, что позволяет сократить время и трудозатраты. В целях обеспечения безопасности личного состава МЧС России и всех задействованных в последствии ликвидации аварии Министерством здравоохранения Красноярского края берутся анализы на выявление COVID. Всего от РСЧС привлечено 495 человек и 222 единицы техники, работа личного состава группировки организована в круглосуточном двухсменном режиме. Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов, а также мониторингу экологической обстановки продолжаются.

11:31 08.06.2020 Так выглядят резервуары, в которых НТЭК хранит топливо. Да, именно так. Ржавые конструкции 70−80-х годов постройки. «Кажется, причину аварии стоит искать не в «вечной мерзлоте», а в решениях компании. Об этом же говорят и данные проверок Ростехнадзора. Все, что нужно знать о разливе топлива на Таймыре», — пишет канал prorazliv.

11:33 08.06.2020 Глубина загрязнения почвы на месте разлива нефтепродуктов в Норильске составляет не менее 2−5 см, площадь — не менее 5 кв. км. Таковы по предварительным данным масштабы загрязнения водных и околоводных объектов в результате аварии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Красноярского края. Подробности в материале: Эксперты раскрыли масштаб загрязнения на месте разлива в Норильске

12:21 08.06.2020 Законопроект, направленный против разлива нефтепродуктов, поручил подготовить председатель правительства России Михаил Мишустин 8 июня на встрече со своими заместителями. Подробности в материале: Правительство подготовит поправки для предотвращения разлива нефти

12:45 08.06.2020 Владимир Потанин. (сс) Frolzart

12:50 08.06.2020 Россия и дальше будет продолжать реализовывать планы по освоению Арктики. Чрезвычайное происшествие с разливом дизельного топлива, которое произошло в Норильске, на них не повлияет. Об этом сегодня, 8 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков оценил влияние ЧП в Норильске на планы по освоению Арктики

17:05 08.06.2020 За прошедшую неделю были обследованы долины ручья Безымянного, находящегося недалеко от площадки ТЭЦ-3, реки Далдыкан и Амбарная, озеро Пясино и исток реки Пясины. Программа наблюдений сформирована до октября — инспекторы будут выезжать на место еженедельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Красноярского края.

20:39 08.06.2020 По делу о разливе нефтепродуктов на территории ТЭЦ в Норильске допросили более 150 свидетелей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию официального представителя СК Светланы Петренко. Среди них сотрудники ТЭЦ, очевидцы разлива топлива, работники администрации города Норильска, краевого управления МЧС России и другие. Также проводятся строительно-техническая и экологическая экспертизы.

21:09 08.06.2020 В Норильске полным ходом идут работы по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской топливной компании (НТЭК, входит в ПАО «ГМК Норильский никель»). Совместную работу ведут «Норникель», «Газпромнефть» и «Транснефть-Cибирь» совместно со специалистами МЧС и Росприроднадзора. В настоящий момент собрано более 3 тысяч тонн топлива с акваторий и 5,5 тысячи кубических метров грязного грунта. Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян сегодня, 8 июня, заявил, что на данном этапе работы ведутся на двух «боевых участках» — на земле непосредственно рядом с ТЭЦ-3 и на водных артериях региона, куда попало разлившееся дизельное топливо. Результаты уже превышают ожидания.

21:09 08.06.2020 Следственный комитет России предъявил обвинения начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел масштабный разлив дизельного топлива. Подробности в материале: Начальнику цеха норильской ТЭЦ-3 предъявлено обвинение

21:40 08.06.2020 Задача Росприроднадзора — не допустить повторения аварии, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3, об этом заявила в интервью РБК глава ведомства Светлана Радионова. Сейчас силы мобилизованы для сбора нефтепродуктов. «Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены многократно», — отметила Радионова.

22:17 08.06.2020 Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске. krskstate.ru

01:01 09.06.2020 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «Норильского никеля» сохранится на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом, сообщили 8 июня в пресс-службе международного рейтингового агентства Fitch. Подробности в материале: Fitch сохранило рейтинг «Норникеля» на уровне «BBB-»

06:48 09.06.2020 Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк на своей странице Facebook сообщил о том, что он в течение недели очень плотно занимается проблемой ликвидации экологической катастрофы, связанной с разливом дизельного топлива под Норильском. Также он обнародовал информацию о новейших решениях, которые помогут «Норникелю»: »С технологией отделения солярки от воды просто: центрифуги. Очистить промплощадку от солярки понятно: как раз на деньги Сколково сделали опытно-промышленную установку…». Читайте подробнее: «Остатки солярки съедят микробы»: о разливе топлива под Норильском

07:55 09.06.2020 Следы нефтепродуктов были обнаружены в озере Пясино после разлива топлива в результате аварии на ТЭЦ под Норильском, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе общения с журналистами. Читайте также: Нефтепродукты после розлива под Норильском попали в озеро

07:57 09.06.2020 Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске. morspas.com.jpg

09:28 09.06.2020 Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино под Норильском. Об этом рассказала журналистам заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк. По её словам, в озере наблюдается концентрация обводненных нефтепродуктов в пределах предельно допустимой концентрации. Читайте также: Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино под Норильском

12:34 09.06.2020 Применение авиации позволило значительно ускорить процесс сбора топливно-водной смеси на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю. «Нарастающим итогом в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23 124 кубометров загрязнённого грунта. С акватории реки в течение суток собрано почти 2,5 тысяч кубометров топливно-водяной смеси», — добавили в управлении. Подробности в материале: 23 тысячи кубометров загрязнённого грунта вывезли с места ЧС в Норильске

14:41 09.06.2020 Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске. morspas.com.jpg

15:02 09.06.2020 В трёхстах км от Норильска, где спасатели устраняют последствия аварии на ТЭЦ, есть ещё одна «горячая точка», которая в будущем грозит экологической катастрофой. По словам директора «Заповедников Таймыра» Константина Просекина, на плато Путорана стоят 178 бесхозных двухсотлитровых бочек с дизельным топливом. Читайте подробнее: Названа ещё одна точка в Сибири, где может произойти разлив нефтепродуктов

15:14 09.06.2020 Происходящее в западных СМИ — это серьезное предупреждение России и крупному сырьевому бизнесу, по сути, это и вопрос национальной безопасности России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя техногенную аварию в Норильске. Подробности в материале: Миронов: ЧС из-за «Норникеля» несет угрозу национальной безопасности России

16:28 09.06.2020 Спасатели Дудинского АПСО МЧС России прибыли на место ЧС в Норильске. Фото: mchs.gov.ru

20:47 09.06.2020 Первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко заявил, что компания ранее не осуществляла мониторинга состояния вечной мерзлоты в Норильске.

10:52 10.06.2020 Губернатор Чукотки Роман Копин после ЧП в Норильске дал поручение проверить все ёмкости для хранения ГСМ, напомнил недропользователям об экологии. Читайте также: На Чукотке проверяют ёмкости для северного завоса после ЧП в Норильске

15:04 10.06.2020 На месте ЧС в Норильске. rpn.gov.ru

15:46 10.06.2020 Информация об обстановке на месте разлива топлива в Красноярском крае не должна быть искажена или скрыта. Об этом в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев. «Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске», — сказал Зиничев. Читайте также: Глава МЧС РФ призвал не скрывать информацию о ситуации в Норильске

19:22 10.06.2020 Правительственная комиссия под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. 24.mchs.gov.ru

08:50 11.06.2020 Топливно-водяная смесь в районе разлива нефтепродуктов под Норильском собрана в объёме, превышающем 12,5 тыс. кубометров. Об этом сообщает 11 июня RT. Подробности в материале: Под Норильском собрали более 12,5 тыс. кубометров топливно-водяной смеси

09:27 11.06.2020 Исследование пробы воды и почвы с места разлива топлива в Норильске. Krskstate.ru

11:11 11.06.2020 Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР. Об этом: Против главы Норильска возбудили уголовное дело

11:11 11.06.2020 В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Халатность главы, по данным следствия, выразилась в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении ЧС. Об этом: Против мэра Норильска возбудили уголовное дело

11:16 11.06.2020 Глава Норильска Ринат Ахметчин, в отношении которого возбуждено уголовное дело, родился 21 апреля 1965 года. В 1987 году окончил Пермский политехнический институт (по специальности горный инженер-механик), в 2001 году — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «Юриспруденция». В 2006—2008 гг. — заместитель руководителя Горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» по персоналу. С 2008—2017 гг. — генеральный директор ООО «Норильский промышленный транспорт». 21 сентября 2017 года избран Главой города Норильска.

12:07 11.06.2020 Глава Норильска Ринат Ахметчин. Фото: norilsk-city.ru

13:04 11.06.2020 Директор Норильской ТЭЦ-3, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов, помещён под стражу до 31 июля в соответствии с решением Норильского городского суда. Об этом сообщает 11 июня пресс-служба Красноярского краевого суда. Читайте подробнее: Директора ТЭЦ-3 в Норильске арестовали до 31 июля

13:14 11.06.2020 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возбуждение уголовного дела в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина, связанного с аварией на ТЭЦ-3. Об этом Песков заявил 11 июня журналистам. Читайте также: В Кремле отказались комментировать уголовное дело против главы Норильска

15:19 11.06.2020 Глава Норильска Ринат Ахметчин. Фото: krskstate.ru

18:32 11.06.2020 Заместитель главного инженера ТЭЦ-3 арестован до 31 июля по делу о норильском ЧП.

19:07 11.06.2020 Работы на месте ЧС в Норильске. Фото: 24.mchs.gov.ru

06:40 12.06.2020 Авиационный мониторинг вблизи места разлива нефтепродуктов в Норильске показал, что к водоёмам вернулись утки и другие птицы, сообщили 12 июня в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю. Читайте подробнее: Вблизи места разлива нефтепродуктов в Норильске обнаружили живых уток

11:03 12.06.2020 Свыше 5 тысяч кубических метров топливо-водяной смеси собрано за сутки на месте разлива топлива из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Читайте подробнее: В Норильске за сутки собрано свыше 5 тыс. кубометров смеси топлива и воды

07:44 13.06.2020 В Норильск привезут 30 ёмкостей для собранных на месте ЧС нефтепродуктов. Об этом информирует краевой главк МЧС РФ, передает пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: МЧС: на место ЧС в Норильске везут ёмкости для сбора нефтепродуктов