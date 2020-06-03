Ярославль, 3 июня, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал мэрию Ярославля отремонтировать Архангельский проезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославля. В апреле прокуратура Дзержинского района Ярославля провела проверку и выявила нарушения в содержании дороги.

Прокуратура Ярославля Архангельский проезд в Ярославле

«Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и действующих ГОСТ Архангельский проезд находится в крайне неудовлетворительном состоянии и имеет превышающие по допустимым размерам дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. Выявленные в ходе проверки нарушения влияют на безопасность дорожного движения и создают реальную опасность причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, повреждения их имущества», — рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки было подготовлено исковое заявление в суд с требованием привести дорогу в надлежащее состояние. Иск прокуратуры Дзержинский районный суд удовлетворил. В законную силу решение пока не вступило.