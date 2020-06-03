Тверь, 3 июня, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Размер региональной единовременной выплаты на каждого ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет установлен в Тверской области, решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя 2 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые президентом России, правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», — сказал Игорь Руденя 1 июня во время общения в режиме видеоконференцсвязи с семьями Тверской области.

В настоящее время в регионе разрабатывается порядок предоставления выплат. Для многодетных семей величина единовременной выплаты на каждого ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет составит 5 тыс. рублей, для остальных семей — 3 тыс. рублей. Всего получателями выплат станут семьи, в которых воспитываются более чем 25 тысяч детей от 16 до 18 лет. Общий объём финансирования на эти цели составит порядка 86 млн рублей.

Добавим, что по инициативе президента Владимира Путина с 1 июня начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от трёх до семи лет семьям с невысоким доходом, а также единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет. Поддержка также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. В целом семьи Тверской области получат различные виды поддержки на более чем 225 тысяч детей.