Калуга, 3 июня, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Александр Окунев вместе с сотрудниками детской библиотеки им. А.П.Гайдара и подросткового клуба «Полёт» провел ежегодный праздник, посвященный международному Дню защиты детей, на территории ТОС «Суворовская».

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский депутат организовал детский праздник в режиме онлайн

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, жители округа с детьми, учащиеся младших классов лицея №36, воспитанники детских садов «Алые паруса», «Ручеек» и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» приняли участие в различных конкурсах и викторинах, получили подарки и угощения от депутата, который является председателем попечительского совета центра «Надежда».

"Это многолетняя традиция, ребята всегда ждут этого дня. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы, пришлось праздник проводить в формате онлайн. Мы передали подарки и угощение для детей, которые постоянно проживают в центре, а также для тех, кто сейчас находится в своих семьях», — прокомментировал Александр Окунев.

Депутат пожелал ребятам крепкого здоровья, благополучия, счастья, верных друзей, исполнения самых заветных желаний. И выразил искреннюю признательность педагогам, воспитателям, наставникам, всем, кто вкладывает свою душу, силы и знания в воспитание детей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский депутат организовал детский праздник в режиме онлайн

Центр «Надежда» создан в 1995 году в целях осуществления профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2011 году при ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» создан попечительский совет, который оказывает помощь в решении вопросов жизнеобеспечения воспитанников центра. Председателем совета избран предприниматель, депутат Городской думы Калуги, заместитель председателя комитета по вопросам социального развития Александр Окунев.