Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Пассажирский порт «Морской фасад» останется без судозаходов на 2020 год. Об этом заявил 3 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, который также является членом совета директоров порта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Створный маяк Морского канала Санкт-Петербурга

Судьбой порта на заседании Законодательного собрания озаботился депутат Константин Чебыкин («Единая Россия»), отметив, что по понятным причинам судозаходы, которые планировались с апреля 2020 года, не производятся, и есть вероятность, что их вообще не будет.

Батанов сообщил, что накануне был утвержден бюджет порта на год, совет директоров решил, что из бюджета поддерживать «Морской фасад» не нужно — он справится своими силами, в том числе за счет средств, накопленных в предыдущие годы.

«А судозаходов не будет в этом году. И дай бог, они начнутся в апреле следующего года», — предположил Батанов.

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