Ярославль, 3 июня, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля не нашел конфликта интересов в действиях председателя комиссии по социальной политике Алексея Таганова по аренде земельного участка на Тверицкой набережной без проведения торгов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты приняли к сведению решение специальной комиссии по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности.

City-yaroslavl.ru Алексей Таганов

Как ранее сообщало ИА REGNUM депутат Алексей Таганов получил участок на Тверицкой набережной как многодетный отец. Жалобу на него подала 80-летняя жительница Ярославля, которая использовала этот участок для огородничества и не смогла оформить его в собственность. Депутат же смог получить землю в аренду без проведения торгов. Комиссия муниципалитета Ярославля нарушений в действиях коллеги не нашла.

К ходе обсуждения вопроса на муниципалитете фракция КПРФ обратилась к самому Алексею Таганову и к мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Евгения Овод

«Учитывая громкий общественный и даже общероссийский резонанс в ситуации с получением земельного участка депутатом от «Единой России» Тагановым, учитывая информацию, полученную в ходе комиссии муниципалитета, мы, фракция КПРФ, публично обращаемся к Таганову.

Алексей Владимирович, пожалуйста, добровольно откажитесь от этого участка. Право на получение у вас останется. Приобретите для своей многодетной семьи такой участок, какие, как правило, дают в аналогичной ситуации другим многодетным семьям — не элитный и не в центре города. А освободившийся участок отдайте действительно нуждающимся или той пожилой женщине, семья которой пользовалась им многие годы и теперь им приходится доказывать свое право в судах. Потому что земля вдруг оказалась не их, а депутата муниципалитета.

Мы также обращаемся к мэрии города. Речь сейчас идет не только о деянии конкретного депутата Таганова, речь идет о том, что данный поступок бросает тень на весь муниципалитет, что убеждает людей в том, что в депутаты идут жулики и воры, чтобы получить личные преференции. Этические оценки ситуации, которые дают ярославцы, и мы их поддерживаем в том, что все многодетные семьи должны быть в равных условиях, а не так, что председатель комиссии по соцполитике и советник мэра вдруг может получить элитную землю. Эта ситуация совершенно неприемлема. Поэтому, уважаемая мэрия, возьмите ее под контроль.

Все тайное рано или поздно становится явным. Такие действия мэрии подрывают доверие людей к власти. Также фракция КПРФ настоятельно рекомендует мэрии оставить участок за прежней владелицей или предоставить ей равноценный», — заявила лидер фракции КПРФ Евгения Овод.

Поддержал коллегу и депутат муниципалитета от «Справедливой России» Анатолий Каширин. Он также обратил внимание общественности на рыночную стоимость земли на Тверицкой набережной.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

«Стоимость участка она очень приличная, по-моему там 12 миллионов называется сумма. Поэтому, это очень хорошая преференция. Удивительно, как людям везет и такой кусок земли попадается. Мне сказали, что миллион сотка стоит, но не в этом дело. Я присутствовал на комиссии, и полное впечатление, что конфликт интересов там был. Коллега Таганов путался в показаниях, он говорил одно, на самом деле было другое. И даже председатель КУМИ не мог четко ответить на вопрос. Даже про бабушку, которая подала в суд и претендует на участок, он якобы узнал за неделю до того, как это все стало известно. Я поддерживаю обращение фракции КПРФ к депутату Таганову и к мэрии, и считаю в данном случае, что конфликт интересов был», — сказал Анатолий Каширин.

Кадастровая стоимость арендованного депутатом участка оценивается в 800 тысяч рублей, на что обратили внимание коллеги Анатолия Каширина. Дискуссию прервал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, предложивший «давайте торг здесь не устраивать, торг здесь неуместен».

Вопрос прокурору Ярославля, могут ли быть прекращены депутатские полномочия Алексея Таганова, остался без ответа.

«Мы как раз направляем решение муниципалитета для дальнейшей прокурорской проверки, потому что она продолжается. Решение наше направляется в прокуратуру города Ярославля и направляем заявителю. После этого прокуратура дальше будет рассматривать этот вопрос. Эта процедура она описана», — отметил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Большинство депутатов муниципалитета приняло к сведению результаты работы комиссии по делу Алексея Таганова, также в постановлении предложено «обратить внимание депутатов муниципалитета на необходимость неукоснительного соблюдения требований федерального закона «О Противодействии коррупции», в том числе в части выполнения обязанности по уведомлению муниципалитета города Ярославля о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

Сам Алексей Таганов по ходу обсуждения вопроса не выступал, на предложение коллег вернуть земельный участок ответа депутат также не дал.