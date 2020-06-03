Кострома, 3 июня, 2020, 15:07 — ИА Регнум. В Костромской области с начала действия госпрограмм поддержку получили более 500 предпринимателей и 2 тысяч граждан. Об этом на встрече с губернатором Сергеем Ситниковым сообщил управляющий Костромским отделением Сбербанка России Валерий Виноградов.

О реструктуризации кредитов попросили 300 костромских предпринимателей, еще 200 получили кредиты под 0% на выплату зарплаты. 33 представителя малого и крупного бизнеса пришли за антикризисными займами под 2% годовых на возобновление деятельности.

«Предприниматели региона довольно активно пользовались этой мерой (зарплатными кредитами под 0% — прим. ИА REGNUM) государственной поддержки. Теперь предприниматели активно подают заявки на кредиты под 2%. Для них это более выгодно, поскольку средства можно направить не только на выплату заработной платы сотрудникам», — сказал Виноградов.

Что касается физических лиц, возможностями реструктуризации воспользовались более 2 тысяч горожан, имеющих ипотечные кредиты. В общей статистике учтены обманутые дольщики.

Всего за время борьбы с пандемией о невозможности погашения долгов заявили 7 тысяч костромичей. Такие данные в свежем обзоре приводит Костромское отделение Банка России. Получить поддержку не смогли 2, 3 тысячи обратившихся. Основная доля отказов связана с собственными программами банков.