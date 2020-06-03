Кострома, 3 июня, 2020, 14:41 — ИА Регнум. В Костромской области планируют открыть 8 детских загородных лагерей, отдохнуть в них смогут более 15 тысяч ребят — сообщает администрация региона. Ранее в детских лагерях отменили первую смену. Сейчас решается вопрос, заработают ли оздоровительные учреждения с 1 июля.

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Если летняя оздоровительная кампания состоится, правила пребывания в лагерях будут устрожены. При приёме детей родители будут обязаны предоставить справки об отсутствии контактов с заражёнными, ребят протестируют на наличие SARS-CoV-2.

«По сути дела загородный оздоровительный центр будет находиться в ситуации карантина. То есть, никто никуда не ездит, никто никуда не выходит… Выходные дни всего персонала проходят на территории лагеря. Выезд за пределы лагеря запрещён», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Отдельный вопрос — доставка продуктов питания. Завоз еды в лагеря будет проходить «по отдельным веткам» так, чтобы минимизировать контакты между работниками учреждений и доставщиками. Отмечается, что внешние контакты всех находящихся в лагере будут «максимально ограничены».

Аналогичные меры принимаются и в других регионах России. Так, в Ленинградской области у сотрудников и детей перед началом заезда возьмут анализы, во время самих смен посещение лагерей родственниками будет исключено. Напротив, о полной отмене летнего отдыха заявили в Пермском крае.