Чебоксары, 3 июня, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В Чувашии появится санитарная авиация, которая сможет обслуживать население двух республики. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения по итогам совещания с Минздравом России.

Cap.ru Зона обслуживания вертолёта

В Чувашии в рамках национального проекта «Здравоохранение» появятся вертолётные площадки. Они будут созданы в каждом из пяти медицинских округов: северном, западном, центральном, юго-западном и юго-восточном. Основной вертодром будет в Чебоксарах, при этом с учётом близости к границе Марий Эл власти считают возможным обслуживание населения двух республик, что позволит сэкономить средства на содержание техники.

«Считаем возможным обслуживание населения Марийской Республики, входящей в 200 км зону покрытия вертолетом», — цитируют в министерстве заместителя министра здравоохранения Владимира Дубова.

В настоящее время для работы в санитарной авиации прошли подготовку 12 человек, дополнительное обучение пройдут ещё около 20 человек.

Когда санавиация заработает в Чувашии, не сообщается. В то же время власти планируют, что к 2024 году на вертолётах будет эвакуировано не менее 30 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Дмитрий Медведев, на тот момент являвшийся премьер-министром, заявил, что строительство площадок для санитарной авиации в регионах должно быть ускорено. Площадки нужно привязать к медучреждениям. Вертолёт санитарной авиации первой в стране по федеральной программе получила в 2017 году Волгоградская область.