Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, 3 июня, 2020, 17:04 — ИА Регнум. В Калужской области 40-летняя жительница Бабынинского района обвиняется правоохранительными органами в намеренном заражении трёх человек ВИЧ-инфекцией, сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

ВИЧ.РФ В лаборатории

По информации надзорного ведомства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина вступила в половую связь с тремя мужчинами, не предупредив их о наличии у неё ВИЧ-инфекции. Ранее она получила официальное извещение из калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД о том, что является носителем ВИЧ-инфекции, и была предупреждена об уголовной ответственности за заражение других лиц.

За совершение данного преступления обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.