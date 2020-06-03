Чита, 3 июня, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Забайкальского края обнародовало данные о запасах и стоимости защитных масок в регионе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, на сегодняшний день в сфере торговли запасено максимальное количество лицевых масок — 500 тысяч.

Министерство экономического развития Забайкальского края Медицинские маски в Забайкалье

«В продаже есть 470 тысяч масок самого разного типа. В крупных торговых сетях — 206,4 тысяч одноразовых масок, их средняя цена — 25 рублей. Многоразовых — 5, 5 тысяч, за одну штуку нужно отдать 86 рублей», — пояснила замначальника отдела потребительского рынка и денежных доходов краевого минэкономразвития Анна Емельянова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. На 3 июня общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 1257 человек. Зафиксировано 22 летальных исхода.