Чебоксары, 3 июня, 2020, 13:41 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 3 июня, прошло прощание с главой Чувашской митрополии, митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. Два дня в собор, где находился гроб с телом, шли верующие, чтобы попрощаться с духовным наставником. Он много сделал для республики и людей, но ничего не просил и не требовал взамен, отметил в своём прощальном слове митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, который совершил чин отпевания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ntrk21.ru Прощение с митрополитом

Ntrk21.ru В Покровско-Татианинском соборе

Ntrk21.ru Чин отпевания возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн

Чин отпевания прошёл в Покровско-Татианинском соборе, который был построен при владыке и освящённый патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Митрополита Варнаву, учитывая его последнюю волю, похоронят за алтарем храма Преподобного Сергия Радонежского в Чебоксарах, который строится на улице Сергия Радонежского. Сам владыка отмечал, что именно Сергий Радонежский позвал его на служение: в мае 1955 года он вступил в число братии Троице-Сергиевой лавры, а 10 декабря того же года наместником лавры архимандритом Пименом (впоследствии — святейшим патриархом) в Сергиевском трапезном храме пострижен в монашество с именем в честь святого апостола Варнавы.

Ntrk21.ru Во время отпевания

Ntrk21.ru Прощание с митрополитом

После отпевания прошла гражданская панихида. Врио главы Чувашии Олег Николаев отметил, что за 44 года служения в республике митрополит Варнава «сникал уважение и любовь всех народов, которые живут на территории Чувашии».

«От нас ушёл человек, который является не только духовным наставником, мудрым советчиком, но и активным общественным деятелем. Он всегда был юн душой, имел очень острый и тонкий юмор, независимо от прожитых лет. Умел подбирать слова для каждого, чтобы сохранить покой в душе и обществе», — сказал Олег Николаев.

Ntrk21.ru Члены правительства, депутаты

Ntrk21.ru Прощение с митрополитом

По его словам, владыка «своим отношение к жизни показывал, насколько терпимость, терпение, последовательные действия дают положительный пример». Такое отношение позволили ему «обеспечить воссоздание многих церквей, тем самым позволил многим прихожанам найти успокоение в молитве».

Экс-президент Чувашии, первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров отметил, что все поступки митрополита Варнавы «всегда зиждились на его собственном смирении и любви», он был полон любви к Богу, «людям, церкви»:

«Умирают не люди, умирают миры. Так сказано вроде бы верно, но очень не хочется соглашаться с этой фразой, дорогой владыка».

Ntrk21.ru Прощение с митрополитом

Ntrk21.ru Панихида

Митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, который назначен временным управляющим Чебоксарской епархией, говоря о митрополите Варнаве, отметил, что он много сделал для нас, но ничего не просил и не требовал взамен.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня скончался 89-летний митрополит Варнава (Кедров), который являлся старейшим правящим архиереем Русской православной церкви. За время своего 44-летнего служения он восстановил из руин семь монастырей, а число православных приходов в Чувашии возросло в шесть раз, с 35 до 210. Он рукоположил около 300 священников и диаконов.