Ярославль, 3 июня, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Экс-губернатор Ярославской области и экс-сенатор от региона Анатолий Лисицын написал заявление о вступлении в партию «Справедливая Россия». Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил руководитель регионального отделения партии депутат Государственной думы РФ Анатолий Грешневиков.

Анатолий Лисицын

Анатолий Лисицын считается одним из «отцов-основателей» «Единой России» в Ярославле, однако в марте 2020 года он покинул партию. По словам Лисицына, последней каплей, послужившей поводом для ухода, стала ситуация вокруг депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей «обнулить» президентские сроки при принятии поправок к Конституции.

«Я считаю, что «Единая Россия» подставила нашу уважаемую землячку», — заявил Анатолий Лисицын.

Политолог Александр Миклин, долгое время работавший вместе с Лисицыным, полагает, что решение Анатолия Ивановича вполне логично:

«Имея большой опыт практической работы, обладая большим политическим весом и уровнем поддержки населения, Анатолий Иванович вдруг оказался невостребованным у нового руководства региона. Возникли конфликты, основанные на различных взглядах и оценках происходящего. Выход из «Единой России» и вступление в «Справедливую Россию» — это не демарш, это логичное решение человека, желающего продолжать политическую деятельность».

Эксперты предполагают, что вступление Лисицына в ряды эсеров связано с желанием экс-сенатора участвовать в довыборах в Государственную думу РФ по 194-му округу. Депутатская вакансия появилась после того, как Александр Грибов перешёл на работу в правительство России. Однако, как заявил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Грешневиков, вопрос выдвижения Лисицына на довыборах пока не решён.

В случае, если такое решение будет принято, Анатолий Лисицын составит конкуренцию кандидату от «Единой России» Андрею Коваленко — и имеет большие шансы на победу.

«Анатолий Иванович не будет вести свою избирательную кампанию из кабинета, он ножками пройдёт весь округ, где его хорошо помнят. Он обладает знаниями и опытом, не сопоставимыми со знаниями и опытом Коваленко. При всём уважении к нашему легендарному хоккеисту, в этой ситуации я бы на него не поставил», — полагает Александр Миклин.

Довыборы в Государственную думу РФ по 194-му избирательному округу пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.