Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Сотрудники транспортной полиции в Петербурге не дали любителю острых ощущений упасть с крыши исторического здания Витебского вокзала, куда он залез, поспорив с друзьями. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Дарья Драй ИА REGNUM Витебский вокзал

Как установили сотрудники правоохранительных органов, мужчина во время прогулки со своими друзьями около железнодорожного вокзала похвастался, что сможет забраться на крышу здания. В результате он проник на территорию вокзала и без страховочных средств действительно взобрался наверх.

«Избежать непоправимых последствий помогли сотрудники транспортной полиции, оперативно задержавшие правонарушителя», — уточнили в ведомстве.

Нарушителем оказался 33-летний житель города Кингисепп Ленинградской области, который работает кровельщиком в одной из петербургских компаний.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол в рамках статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей.

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