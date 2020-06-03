Калуга, 3 июня, 2020, 12:39 — ИА Регнум. В больницах Калужской области скончались два пациента с COVID-19, сообщает 3 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных кононавирусной инфекцией, скончались двое мужчин: житель Калуги 1968 года рождения и житель Обнинска 1933 года рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 34 смерти пациентов с выявленным заражением коронавирусом.