Ярославль, 3 июня, 2020, 12:40 — ИА Регнум. 3 июня депутаты муниципалитета Ярославля заслушали отчет о деятельности мэра и мэрии города за 2019 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Отчет Владимира Волкова

Отчет, вопросы депутатов и ответы заняли около полутора часов. Мэр города Владимир Волков рассказал о проделанной работе и о планах на будущее. Проект решения, подготовленный руководством муниципалитета, не предполагал выставления оценки мэру города. Депутаты «принимали к сведению» отчет Владимира Волкова. Фракция КПРФ внесла поправку к проекту, предложив выставить мэру оценку, но большинство депутатов это предложение отклонило.

И все же оценки прозвучали. Депутат от «Единой России» Андрей Лихачев сказал, что оценивает деятельность мэра «на твердую «четверку» и даже на «отлично».

"Это в том числе и оценка фракции «Единая Россия», — добавил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

С этим не согласились коммунисты, которые полагают, что Владимир Волков работал неудовлетворительно.

Поддержать мэра города пришли два заместителя председателя правительства области — Виктор Неженец и Роман Колесов. За то, чтобы принять к сведению отчет мэра проголосовали 23 депутата, против — 4, еще трое воздержались.