Калуга, 3 июня, 2020, 11:55 — ИА Регнум. 87 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 3 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Bsmp40.ru На лечении в калужской больнице

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 4 тыс. 270 положительных тестов: 2504 человека находятся на лечении, 1732 человека выздоровели, 34 человека умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (669), в Обнинске (502), в Боровском районе (237), в Малоярославецком районе (168), в Жуковском районе (154) и в Кировском районе (115).

В регионе охват тестированием на коронавирус составил 96,8 на 100 тысяч населения. Проведено свыше 40 тысяч лабораторных исследований. Показатель распространенности инфекции — 0,92.