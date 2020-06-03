Алтайский край, 3 июня, 2020, 11:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае устраняют последствия ураганного ветра, прокатившегося по региону в первые дни календарного лета. Как сообщают«Вести-Алтай», на этот раз стихия не пощадила здание местной школы в райцентре Ключи, сорвав крышу со здания.

Цитата из видео Алтайский край. В Ключах ураганом снесло крышу со школы

Как сообщили местные жители, вечером 1 июня погода резко испортилась: около 23:00 налетел ураганный ветер и прошёл одной полосой, не задев жилые дома. Не поздоровилось толькошколе и автобусной остановке: ветер был такой силы, что срывал шифер и ломал стропила. Больше всего пострадала кровля двухэтажной пристройки, которую капитально ремонтировали в 2010 году. Сумма ущерба устанавливается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели со ссылкой на синоптиков предупреждали, что жаркую погоду на Алтае (температура воздуха будет доходить до +25 °C) может испортить ветер, порывы которого могут достигнуть 18 м/с, в отдельных районах региона прогнозируются кратковременные дожди и грозы.