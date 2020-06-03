В июне приток в водохранилища на Волге и Каме ожидается больше нормы
Нижний Новгород, 3 июня, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Гидрологическая обстановка в бассейнах водохранилищ Верхней Волги стабильна, пик половодья в бассейне Камы пройден, отмечается устойчивое снижение притока. Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что в настоящее время гидроузлы водохранилищ Камской ветки и Средней Волги «работают в напряжённых, но в целом штатных для них режимах». В ведомстве заявляют, что «риски ненаполнения водохранилищ на Волге и Каме на лето отсутствуют».
В релизе также приводится прогноз Росгидромета: по словам руководителя ведомства Игоря Шумакова, в июне суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада прогнозно составит порядка 90% от нормы. На 15−20% меньше нормы ожидается приток в Иваньковское, Нижнекамское и Угличское водохранилища, свыше нормы (на 15−50%) прогнозируется приток воды в Горьковское, Куйбышевские и Шекснинское водохранилища, в остальные водохранилища приток будет близок к обычному.
В релизе отмечается, что в июне приток воды в водохранилища на Волге и Каме в целом прогнозно составит 110% нормы.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на Волжско-Камском каскаде началось ранее половодье. Запасы воды в снежном покрове в бассейнах волжских водохранилищ составляли тогда от 5% до 40% нормы, при этом в бассейнах Иваньковского, Угличского и Волгоградского водохранилищ снег полностью отсутствовал. Это связано с аномально тёплыми месяцами зимы, а также достаточно тёплым первым месяцем весны.
Напомним, в начале февраля в Ярославской области произошли подтопления, вызванные высоким уровнем воды в Волге и ее притоках. В управлении МЧС по Ярославской области в качестве вероятной причины зимнего паводка назвали установление режимов работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС, хотя данные сбросы находятся в зоне контроля ФАВР. Чебоксарские гидроэнергетики, в свою очередь, заявили, что на 13 февраля расход воды через гидроузел составлял 3,3 тыс. кубометров в секунду, в то время как станция может пропускать до 23 тыс. кубометров в секунду.
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