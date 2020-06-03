Нижний Новгород, 3 июня, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Гидрологическая обстановка в бассейнах водохранилищ Верхней Волги стабильна, пик половодья в бассейне Камы пройден, отмечается устойчивое снижение притока. Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ИА REGNUM На Волге в Чебоксарах

Отмечается, что в настоящее время гидроузлы водохранилищ Камской ветки и Средней Волги «работают в напряжённых, но в целом штатных для них режимах». В ведомстве заявляют, что «риски ненаполнения водохранилищ на Волге и Каме на лето отсутствуют».

«Нештатные ситуации с подтоплением объектов, расположенных в зонах влияния водохранилищ на Верхней Волге (г. Ярославль) и Каме (нижние бьефы Камского и Нижнекамского гидроузлов) связаны с застройкой в зоне работы водохранилищ. В частности, сбросные расходы из Рыбинского водохранилища были значительно меньше максимальных, предусмотренных проектом Рыбинской ГЭС и действующими правилами Рыбинского и Горьковского водохранилища, критические отметки уровня воды в нижнем бьефе водохранилища (90 — 94 метров) в период пропуска паводка не достигались (максимум составил 89,07)», — говорится в сообщении.

В релизе также приводится прогноз Росгидромета: по словам руководителя ведомства Игоря Шумакова, в июне суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада прогнозно составит порядка 90% от нормы. На 15−20% меньше нормы ожидается приток в Иваньковское, Нижнекамское и Угличское водохранилища, свыше нормы (на 15−50%) прогнозируется приток воды в Горьковское, Куйбышевские и Шекснинское водохранилища, в остальные водохранилища приток будет близок к обычному.

В релизе отмечается, что в июне приток воды в водохранилища на Волге и Каме в целом прогнозно составит 110% нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на Волжско-Камском каскаде началось ранее половодье. Запасы воды в снежном покрове в бассейнах волжских водохранилищ составляли тогда от 5% до 40% нормы, при этом в бассейнах Иваньковского, Угличского и Волгоградского водохранилищ снег полностью отсутствовал. Это связано с аномально тёплыми месяцами зимы, а также достаточно тёплым первым месяцем весны.

Напомним, в начале февраля в Ярославской области произошли подтопления, вызванные высоким уровнем воды в Волге и ее притоках. В управлении МЧС по Ярославской области в качестве вероятной причины зимнего паводка назвали установление режимов работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС, хотя данные сбросы находятся в зоне контроля ФАВР. Чебоксарские гидроэнергетики, в свою очередь, заявили, что на 13 февраля расход воды через гидроузел составлял 3,3 тыс. кубометров в секунду, в то время как станция может пропускать до 23 тыс. кубометров в секунду.

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