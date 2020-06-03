Калуга, 3 июня, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Правительство Калужской области продлило до 30 июня режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее в регионе действовало постановление, продлевающее режим повышенной готовности до 15 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация ИА REGNUM Масочный режим сохранён

Калужская область перешла к первому этапу снятия ограничений. При сохранении масочного режима в регионе открылось 1,9 тыс. непродовольственных магазинов. Возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением безопасной дистанции.

По данным федерального оперштаба, 87 новых положительных теста на коронавирус выявлено 3 июня в Калужской области. За минувшие сутки умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, два человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 смерти.