Совещание Владимира Путина по поддержке лёгкой промышленности — трансляция
Президент России Владимир Путин 3 июня провёл совещание, посвященное проблемам легкой промышленности и мерам ее поддержки.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что его ведомство рассматривает различные варианты оказания поддержки легкой промышленности. По его словам эта отрасль экономики может рассчитывать на средства Фонда развития промышленности.
Все новости с совещания — в трансляции ИА REGNUM.
Легкая промышленность играет особую роль в жизни страны. От легкой промышленности зависит насыщение внутреннего рынка товарами, которые являются жизненно необходимыми, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание.
Лёгкая промышленность смогла сравнительно быстро перестроиться на выпуск средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке легкой промышленности.
«В самом начале эпидемии, причём в условиях известных вынужденных ограничений, российские компании провели ответственный, гибкий подход, и развернули — причём достаточно быстро — выпуск средств индивидуальной защиты», — заявил Путин.
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В самом начале эпидемии, причем в условиях вынужденных ограничений российские компании проявили ответственный гибкий подход и развернули, причем достаточно быстро выпуск средств индивидуальной защиты. В каких-то случаях перепрофилировали производство, а где-то наладили его фактически с нуля, сообщил президент России Владимир Путин.
В короткие сроки в России в десятки раз выросло производство перчаток, масок, защитных костюмов — Путин.
В России назрел вопрос о модернизации подходов к подготовке к чрезвычайным ситуациям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.
«Ситуация на начальном этапе эпидемии показала: нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты», — заявил Путин.
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«Ситуация в начале эпидемии показала: нам надо скорректировать подходы к реагированию на подобные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты. От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто. И отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий», — сказал Владимир Путин на совещании.
Лёгкая промышленность особенно сильно пострадала от экономического спада на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.
«Этой весной спрос на продукцию лёгкой промышленности — мы знаем это хорошо, — к сожалению, резко упал. Сказалось временное закрытие магазинов, другие вынужденные ограничения, общая непростая ситуация с экономикой и доходами граждан», — заявил Путин.
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Защита от контрафактной продукции является приоритетным направлением в стратегии государства по поддержке лёгкой промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке легкой промышленности.
«Важно, чтобы компании не только могли уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы», — заявил Путин.
Об этом: Путин рассказал о защите лёгкой промышленности от контрафакта
Объём субсидирования части затрат по кредитам на оборотные средства будет расширен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании с президентом России по поддержке легкой промышленности.
«Что касается дополнительных финансовых мер поддержки, мы в течение последних трёх лет эффективно используем механизм субсидирования части затрат по кредитам на оборотные средства. И по согласованию с Минфином в текущем году мы готовы совместно изыскать дополнительные 500 млн рублей, чтобы удвоить изначальный объём этой субсидии», — заявил Мантуров.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что критических сбоев в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты удалось избежать.
Лёгкая промышленность хоть и относится к числу пострадавших отраслей, но пострадала она не так сильно, как некоторые другие. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании с президентом России по поддержке легкой промышленности.
«По показателям отгрузки, я хочу сказать, за январь-апрель снижение составило 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — заявил Силуанов.
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Росрезерв показал свою неэффективность на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на совещании с президентом России по поддержке легкой промышленности.
«В период кризисной ситуации, надо сказать, он показал свою малую эффективность. Дело в том, что и номенклатуры нужной там не оказалось. И механизм обновления, запуска продукции, которая хранится в Росрезерве, в оборот — тоже у нас хромает», — заявил Борисов.
Читайте подробнее: «Оказался неэффективен» — Путину предложили реформировать Росрезерв
Российский президент Владимир Путин согласился с тем, чтобы ограничить для госкомпаний закупки иностранной продукции лёгкой промышленности. Это своевременное и справедливое предложение, заявил он 3 июня на совещании по ситуации в лёгкой промышленности.
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Правительство должно выработать механизм субсидирования скидок по оборудованию для лёгкой промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.
«Прошу правительство обеспечить субсидирование скидок по оборудованию, которое передаётся в лизинг предприятиям лёгкой промышленности», — заявил Путин.
Подробности в материале: Путин поручил расширить субсидирование скидок для лёгкой промышленности
Российский дизайнер Дмитрий Шишкин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности предложил президенту России Владимиру Путину сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team.
Подробности в материале: Президенту России сошьют комплект спортивной одежды коллекции Putin Team
О падении кожевенно-обувной отрасли и поддержке предприятий в условиях пандемии коронавируса рассказал 3 июня на совещании при президенте РФ Владимире Путине председатель совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин. Руководитель Рязанского кожевенного завода попросил президента отдавать приоритет отечественной продукции для закупок госкомпаниями и корпорациями.
Об этом: Рязанский промышленник попросил Путина поддержать отечественную продукцию
В России может быть сформирован резерв средств индивидуальной защиты на сумму до 15 млрд рублей. Об этом заявлено на совещании Владимира Путина с правительством.
Об этом: В России могут создать резерв масок и антисептиков на 15 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин в резкой форме раскритиковал директора ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Сергея Липина за несвоевременное информирование о ЧП в Норильске.
«Мы чего, будем узнавать о ситуации из соцсетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?», — сказал Путин в ходе видеосовещания.
Президент РФ Владимир Путин выразил удивление в связи с докладом губернатора Красноярского края Александра Усса о ситуации в Норильске.
«Что значит «доклад закончен»? Что делать-то?», — сказал Путин после отчёта Усса.
Президент РФ Владимир Путин пообещал попросить правоохранительные органы разобраться с ситуацией в Норильске.
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэнерго РФ Александру Новаку оперативно разобраться с ситуацией в Норильске.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах Норильска после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз.
Президент РФ Владимир Путин 3 июня провёл совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае.
В ходе совещания глава государства заявил, что согласен объявить ЧП в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Об этом: Разлив топлива в Норильске: Путин объявил ЧС федерального характера
В России может быть сформирован резерв средств индивидуальной защиты на сумму до 15 млрд рублей. Об этом заявлено на совещании Владимира Путина с правительством.
Читайте подробнее: В России могут создать резерв масок и антисептиков на 15 млрд рублей
На совещании 3 июня, посвященном мерам по ликвидации крупного разлива дизельного топлива в Норильске, с докладом выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. «Доклад закончен», — сказал он, отчитавшись о ситуации.
«А что доклад-то… И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — ответил Владимир Путин Уссу.
Президент спросил, кто является собственником резервуара, откуда вылилось топливо. После ответа губернатора глава государства обратился к гендиректору АО «НТЭК» Сергею Липину:
«Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло? И почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?«
Подробности в материале: Путин отчитал красноярского губернатора из-за ЧП с разливом топлива
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова заявила, что в водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ-3 компании «НТЭК» (принадлежит «Норникелю») предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена в десятки тысяч раз.
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Начальник цеха ТЭЦ-3 компании «НТЭК» (входит в состав «Норникеля») задержан в Красноярском крае спустя час после онлайн-совещания у президента России Владимира Путина по ситуации с экологической катастрофой в Норильске, где разлились 20 тысяч тонн дизельного топлива.
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Напомним, совещание о ситуации в лёгкой промышленности президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции.
«Лёгкая промышленность играет особую роль в жизни страны. От стабильной работы текстильных, швейных, обувных предприятий и фабрик во многом зависит насыщение нашего внутреннего рынка качественной продукцией, товарами, которые не просто используются ежедневно, но и в прямом смысле являются жизненно необходимыми, в том числе, как сейчас выясняется в ходе последних недель и месяцев, необходимыми и для обеспечения безопасности граждан», — подчеркнул Владимир Путин на совещании 3 июня.
Ряд предложений по поддержке текстильной промышленности на совещании у президента РФ Владимира Путина 3 июня был представлен Ивановской областью.
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В лёгкой промышленности России заняты около 300 тысяч человек.