Президент России Владимир Путин 3 июня провёл совещание, посвященное проблемам легкой промышленности и мерам ее поддержки. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что его ведомство рассматривает различные варианты оказания поддержки легкой промышленности. По его словам эта отрасль экономики может рассчитывать на средства Фонда развития промышленности. Все новости с совещания — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:22 03.06.2020 Легкая промышленность играет особую роль в жизни страны. От легкой промышленности зависит насыщение внутреннего рынка товарами, которые являются жизненно необходимыми, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание.

14:23 03.06.2020 Лёгкая промышленность смогла сравнительно быстро перестроиться на выпуск средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке легкой промышленности. «В самом начале эпидемии, причём в условиях известных вынужденных ограничений, российские компании провели ответственный, гибкий подход, и развернули — причём достаточно быстро — выпуск средств индивидуальной защиты», — заявил Путин. Читайте также: Путин удовлетворён снабжением средствами защиты медперсонала

14:25 03.06.2020 В самом начале эпидемии, причем в условиях вынужденных ограничений российские компании проявили ответственный гибкий подход и развернули, причем достаточно быстро выпуск средств индивидуальной защиты. В каких-то случаях перепрофилировали производство, а где-то наладили его фактически с нуля, сообщил президент России Владимир Путин.

14:26 03.06.2020 В короткие сроки в России в десятки раз выросло производство перчаток, масок, защитных костюмов — Путин.

14:30 03.06.2020 В России назрел вопрос о модернизации подходов к подготовке к чрезвычайным ситуациям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности. «Ситуация на начальном этапе эпидемии показала: нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты», — заявил Путин. Об этом: Путин предложил «скорректировать подходы» к выпуску СИЗ

14:30 03.06.2020 «Ситуация в начале эпидемии показала: нам надо скорректировать подходы к реагированию на подобные вызовы в области здоровья людей. В том числе это касается выпуска средств индивидуальной защиты. От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто. И отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий», — сказал Владимир Путин на совещании.

14:36 03.06.2020 Лёгкая промышленность особенно сильно пострадала от экономического спада на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности. «Этой весной спрос на продукцию лёгкой промышленности — мы знаем это хорошо, — к сожалению, резко упал. Сказалось временное закрытие магазинов, другие вынужденные ограничения, общая непростая ситуация с экономикой и доходами граждан», — заявил Путин. Читайте также: Путин: «Самое главное — защитить интересы работников»

14:39 03.06.2020 Защита от контрафактной продукции является приоритетным направлением в стратегии государства по поддержке лёгкой промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке легкой промышленности. «Важно, чтобы компании не только могли уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы», — заявил Путин. Об этом: Путин рассказал о защите лёгкой промышленности от контрафакта

14:47 03.06.2020 Производство масок в Белгороде. beladm.ru

15:01 03.06.2020 Объём субсидирования части затрат по кредитам на оборотные средства будет расширен. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на совещании с президентом России по поддержке легкой промышленности. «Что касается дополнительных финансовых мер поддержки, мы в течение последних трёх лет эффективно используем механизм субсидирования части затрат по кредитам на оборотные средства. И по согласованию с Минфином в текущем году мы готовы совместно изыскать дополнительные 500 млн рублей, чтобы удвоить изначальный объём этой субсидии», — заявил Мантуров. Читайте также: Мантуров рассказал о расширении мер поддержки для лёгкой промышленности

15:03 03.06.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил, что критических сбоев в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты удалось избежать.

15:19 03.06.2020 Лёгкая промышленность хоть и относится к числу пострадавших отраслей, но пострадала она не так сильно, как некоторые другие. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании с президентом России по поддержке легкой промышленности. «По показателям отгрузки, я хочу сказать, за январь-апрель снижение составило 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — заявил Силуанов. Читайте также: «Не так сильно пострадали»: Силуанов оценил состояние лёгкой промышленности

15:34 03.06.2020 Росрезерв показал свою неэффективность на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на совещании с президентом России по поддержке легкой промышленности. «В период кризисной ситуации, надо сказать, он показал свою малую эффективность. Дело в том, что и номенклатуры нужной там не оказалось. И механизм обновления, запуска продукции, которая хранится в Росрезерве, в оборот — тоже у нас хромает», — заявил Борисов. Читайте подробнее: «Оказался неэффективен» — Путину предложили реформировать Росрезерв

15:50 03.06.2020 Российский президент Владимир Путин согласился с тем, чтобы ограничить для госкомпаний закупки иностранной продукции лёгкой промышленности. Это своевременное и справедливое предложение, заявил он 3 июня на совещании по ситуации в лёгкой промышленности. Читайте также: Путин: госкомпаниям стоит закупать отечественную продукцию легпрома

15:54 03.06.2020 Совещание по поддержке лёгкой промышленности. Цитата из видео. Источник: kremlin.ru

15:54 03.06.2020 Правительство должно выработать механизм субсидирования скидок по оборудованию для лёгкой промышленности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности. «Прошу правительство обеспечить субсидирование скидок по оборудованию, которое передаётся в лизинг предприятиям лёгкой промышленности», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин поручил расширить субсидирование скидок для лёгкой промышленности

16:01 03.06.2020 Российский дизайнер Дмитрий Шишкин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности предложил президенту России Владимиру Путину сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team. Подробности в материале: Президенту России сошьют комплект спортивной одежды коллекции Putin Team

16:21 03.06.2020 О падении кожевенно-обувной отрасли и поддержке предприятий в условиях пандемии коронавируса рассказал 3 июня на совещании при президенте РФ Владимире Путине председатель совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин. Руководитель Рязанского кожевенного завода попросил президента отдавать приоритет отечественной продукции для закупок госкомпаниями и корпорациями. Об этом: Рязанский промышленник попросил Путина поддержать отечественную продукцию

16:24 03.06.2020 В России может быть сформирован резерв средств индивидуальной защиты на сумму до 15 млрд рублей. Об этом заявлено на совещании Владимира Путина с правительством. Об этом: В России могут создать резерв масок и антисептиков на 15 млрд рублей

16:26 03.06.2020 Президент РФ Владимир Путин в резкой форме раскритиковал директора ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Сергея Липина за несвоевременное информирование о ЧП в Норильске. «Мы чего, будем узнавать о ситуации из соцсетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?», — сказал Путин в ходе видеосовещания.

16:29 03.06.2020 Президент РФ Владимир Путин выразил удивление в связи с докладом губернатора Красноярского края Александра Усса о ситуации в Норильске. «Что значит «доклад закончен»? Что делать-то?», — сказал Путин после отчёта Усса.

16:30 03.06.2020 Президент РФ Владимир Путин пообещал попросить правоохранительные органы разобраться с ситуацией в Норильске.

16:31 03.06.2020 Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэнерго РФ Александру Новаку оперативно разобраться с ситуацией в Норильске.

16:32 03.06.2020 Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах Норильска после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз.

16:44 03.06.2020 Президент РФ Владимир Путин 3 июня провёл совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае. В ходе совещания глава государства заявил, что согласен объявить ЧП в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом: Разлив топлива в Норильске: Путин объявил ЧС федерального характера

16:54 03.06.2020 В России может быть сформирован резерв средств индивидуальной защиты на сумму до 15 млрд рублей. Об этом заявлено на совещании Владимира Путина с правительством. Читайте подробнее: В России могут создать резерв масок и антисептиков на 15 млрд рублей

17:32 03.06.2020 На совещании 3 июня, посвященном мерам по ликвидации крупного разлива дизельного топлива в Норильске, с докладом выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. «Доклад закончен», — сказал он, отчитавшись о ситуации. «А что доклад-то… И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — ответил Владимир Путин Уссу. Президент спросил, кто является собственником резервуара, откуда вылилось топливо. После ответа губернатора глава государства обратился к гендиректору АО «НТЭК» Сергею Липину: «Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло? И почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?« Подробности в материале: Путин отчитал красноярского губернатора из-за ЧП с разливом топлива

18:39 03.06.2020 Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на ТЭЦ-3 в Норильске. Фото: rpn.gov.ru

18:47 03.06.2020 Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова заявила, что в водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ-3 компании «НТЭК» (принадлежит «Норникелю») предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена в десятки тысяч раз. Читайте также: Радионова: ПДК в водных объектах Норильска превышены в десятки тысяч раз

19:00 03.06.2020 Начальник цеха ТЭЦ-3 компании «НТЭК» (входит в состав «Норникеля») задержан в Красноярском крае спустя час после онлайн-совещания у президента России Владимира Путина по ситуации с экологической катастрофой в Норильске, где разлились 20 тысяч тонн дизельного топлива. Читайте подробнее: Силовики задержали начальника цэха ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилась солярка

20:38 03.06.2020 Совещание по поддержке лёгкой промышленности. Фото: kremlin.ru

07:13 Напомним, совещание о ситуации в лёгкой промышленности президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции.

08:26 «Лёгкая промышленность играет особую роль в жизни страны. От стабильной работы текстильных, швейных, обувных предприятий и фабрик во многом зависит насыщение нашего внутреннего рынка качественной продукцией, товарами, которые не просто используются ежедневно, но и в прямом смысле являются жизненно необходимыми, в том числе, как сейчас выясняется в ходе последних недель и месяцев, необходимыми и для обеспечения безопасности граждан», — подчеркнул Владимир Путин на совещании 3 июня.

09:50 Ряд предложений по поддержке текстильной промышленности на совещании у президента РФ Владимира Путина 3 июня был представлен Ивановской областью. Читайте также: Ивановская область попросила Путина поддержать текстильную отрасль

11:09 Производство защитных очков на пермском заводе «РОСОМЗ» в период пандемии. permkrai.ru