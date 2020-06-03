Кострома, 3 июня, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки выявили 21 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 825 носителей вируса SARS-CoV-2.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

Больше всего инфицированных — в Буйском районе. По информации властей, вирус распространяется «от приехавшего из Подмосковья и работников железнодорожного депо». Тенденцию завоза вируса от родственников, которые привозят детей на лето к бабушкам, отметил главный санитарный врач области. Такие случаи имели место в двух районах области.

Более половины от инфицированных — 425 человек выздоровели, 92 пациента находятся в больницах, остальные 297 — на домашнем лечении. Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Всего с начала периода коронавирусной инфекции в регионе скончалось 11 пациентов с COVID-19. Трое человек находятся на ИВЛ.