Ульяновск, 3 июня, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области подтверждено около 100 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 3 июня (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии выявлено 2770 случаев заражения коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки — 98.

Выздоровели 832 пациента с COVID-19, в том числе за последние сутки — 89. Выросло число летальных исходов: всего с начала пандемии в Ульяновской области скончались 12 человек, из них двое — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня ульяновский губернатор Сергей Морозов заявлял, что за неделю прирост выявленных случаев заражения составил 605, в том числе 87 медицинских работников заболели COVID-19. На медицинском контроле остаются более 4,5 тыс. контактных лиц, число которых за последние сутки выросло на 302.

В связи с пандемией в Ульяновской области в апреле число безработных выросло в пять раз.