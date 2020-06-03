Ярославль, 3 июня, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки выявлено 72 новых случая коронавируса. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Общее число выявленных случаев за время пандемии в регионе составило 3356 человека, из них 896 уже выздоровели, в том числе 70 — за последние сутки. Новых умерших статистика не зафиксировала.

Стоит отметить, что число выздоровевших и выявленных почти не отличается от статистики, которая была сутками ранее.