Балашиха, Московская область, 3 июня, 2020, 14:05 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе после двухмесячного перерыва открылись торговые центры, однако пока посетителей в них немного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Школа
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Торговая галерея закрыта, но готовится к открытию

Также в городе открыли стоматологию, небольшие магазины одежды и точки продажи промтоваров. Работают салоны сотовой связи, готовятся к открытию парикмахерские. На улицах увеличилось число прохожих. В час пик на дорогах стали образовываться пробки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парикмахерская закрыта, но готовится к открытию

В городском парке также появились первые посетители, но детские площадки в парках пока закрыты. Большинство прохожих соблюдают масочный режим.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Городские пробки в час пик
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Люди на городских улицах
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кафе опечатано
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Велосипедисты

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области поэтапно отменяют ограничительные меры, введенные ранее для профилактики распространения SARS-CoV-2.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парк