В парках и магазинах Подмосковья появились первые посетители: фоторепортаж
Балашиха, Московская область, 3 июня, 2020, 14:05 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе после двухмесячного перерыва открылись торговые центры, однако пока посетителей в них немного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Также в городе открыли стоматологию, небольшие магазины одежды и точки продажи промтоваров. Работают салоны сотовой связи, готовятся к открытию парикмахерские. На улицах увеличилось число прохожих. В час пик на дорогах стали образовываться пробки.
В городском парке также появились первые посетители, но детские площадки в парках пока закрыты. Большинство прохожих соблюдают масочный режим.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области поэтапно отменяют ограничительные меры, введенные ранее для профилактики распространения SARS-CoV-2.