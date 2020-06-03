Балашиха, Московская область, 3 июня, 2020, 14:05 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе после двухмесячного перерыва открылись торговые центры, однако пока посетителей в них немного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговая галерея закрыта, но готовится к открытию

Также в городе открыли стоматологию, небольшие магазины одежды и точки продажи промтоваров. Работают салоны сотовой связи, готовятся к открытию парикмахерские. На улицах увеличилось число прохожих. В час пик на дорогах стали образовываться пробки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парикмахерская закрыта, но готовится к открытию

В городском парке также появились первые посетители, но детские площадки в парках пока закрыты. Большинство прохожих соблюдают масочный режим.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Городские пробки в час пик

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на городских улицах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафе опечатано

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Велосипедисты

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области поэтапно отменяют ограничительные меры, введенные ранее для профилактики распространения SARS-CoV-2.