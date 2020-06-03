Ярославль, 3 июня, 2020, 09:27 — ИА Регнум. Протоиерей Александр Штерцель не был убит в Ярославле, причиной его смерти стал несчастный случай. Об этом сообщил епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Переславль

Накануне епископ сообщил об убийстве священника, который служил в Угличе.

«Первоначально я написал об убийстве, но это была ошибочная версия. Прошу меня простить за спешку и за распространение ложной информации», — написал епископ Феоктист на своей странице в Facebook.

Что стало причиной смерти, глава епархии не уточнил. По данным источников ИА REGNUM, инцидент произошел в Красноперекопском районе Ярославля. Священник получил травму головы и скончался на следующий день в больнице. Что стало причиной этого, сейчас выясняют следователи.