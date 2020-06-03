Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 09:24 — ИА Регнум. Петербургская погода, которая в последние недели была необычайно сухой, солнечной и относительно тёплой, в ближайшие дни вернется к более привычным параметрам — ожидаются дожди.

Сад Зимнего дворца ИА REGNUM]

«Запасы Питерского солнца подходят к концу», — сообщил 3 июня ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в соцсети. Он объяснил, что обеспечивший сухую и солнечную погоду гребень антициклона постепенно теряет силу.

«При переменной облачности дождей не ожидается, а температурный фон вернется к климатической норме. При этом уже вечером на юге области местами брызнут первые дожди», — прогнозирует специалист.

Температура воздуха составит В Петербурге +19… +21°, в Ленинградской области +16… +21°. Ветер восточный 5−10 м/с.

По данным на 9:20 мск 3 июня, в Петербурге +15 градусов при влажности 43% и восточном ветре 2−4 м/с.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в среду облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем +18… +20 гр. Атмосферное давление будет понижаться.

В четверг, 4 июня, будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +10… +12 гр., днем +15… +17 гр.