Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 12 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. 17 июля 1942 года началось одно из самых масштабных сражений в истории Второй мировой войны — Сталинградская битва. Она продолжалась 200 дней и ночей.

12 сентября 1942 года враг вплотную подошел к городу. 19 ноября началось контрнаступление войск Красной армии. 75 дней продолжалась наступательная операция. Январь 1943 года принёс полную победу на этом участке фронта. Звание города-героя присвоено Волгограду 8 мая 1965 года.

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