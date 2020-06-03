Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 10:15 — ИА Регнум. После гибели четырех человек в ночном пожаре в квартире многоэтажного дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга следователи возбудили уголовное дело. Об этом 3 июня заявили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today В ночном пожаре в Петербурге погибли люди.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после ликвидации пожара в двухкомнатной квартире многоэтажного дома на Выборгском шоссе были обнаружены тела хозяина квартиры, а также его знакомых — двух женщин и мужчины. По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, пожар произошел в ночь на 3 июня в двухкомнатной квартире на девятом этаже.