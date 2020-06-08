В ряде регионов России начал действовать первый этап отмены мер, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. Параллельно падает уровень заражения коронавирусом: так, за сутки со 2 по 3 июня в Москве зафиксировано минимальное число выявленных заражённых — 1842. Также активно идет работа ученых и врачей по разработке вакцины. Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Параллельно российские власти продолжают принимать и реализовывать меры по улучшению экономической ситуации в России. Так, представители льготных категорий граждан сообщают о выплате обещанных финансовых сумм, а предприятия страны постепенно возобновляют свою работу. О том, какая ситуация в регионах и столице, есть ли тенденция к спаду распространения SARS-CoV-2 и стоит ли ждать второй волны пандемии — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

08:18 03.06.2020 В Свободном Амурской области у сотрудницы детсада выявлен коронавирус. Учреждение закрыто на карантин. Об этом: В Приамурье из-за коронавируса закрыли детский сад

08:19 03.06.2020 Более 9,5 тыс предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей в Бурятии, а также социально ориентированные НКО могут получить льготный кредит под 2%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, программа создана в рамках поддержки занятости. Читайте подробнее: На льготный кредит претендует более 9,5 тысяч предпринимателей в Бурятии

08:19 03.06.2020 Свыше 2,7 тысячи лечебных и 1,6 тысячи образовательных учреждений дезинфицировали специалисты МЧС России для сведения к минимуму возможности распространения нового коронавируса. Об этом 3 июня рассказали в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: В МЧС сообщили о дезинфекции социальных объектов в России

08:20 03.06.2020 По данным на утро 3 июня в Иркутской области за прошедшие сутки было выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число случаев заражения достигло 2447. Об этом сообщает оперативный штаб Приангарья по коронавирусу. Об этом: В Иркутской области выявили 138 новых случаев заражения SARS-CoV-2

08:20 03.06.2020 В Еврейской АО скончался четвёртый пациент с коронавирусом. Подробности в материале: В Еврейской АО скончался четвёртый пациент с коронавирусом

08:21 03.06.2020 Количество новых случаев заражения коронавирусом в Республике Алтай начало резко расти. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе министерства здравоохранения региона, 2 июня выявлено сразу 16 носителей. Напомним, ранее число новых случаев заражения за сутки редко превышало 5−6, а чаще ограничивалось 1−2. Читайте подробнее: В Горном Алтае резко выросло число новых случаев COVID-19

08:22 03.06.2020 Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту заражения коронавирусом в новокузнецком пансионате для пожилых людей. Читайте также: Прокуратура заинтересовалась массовым заражением в пансионате Новокузнецка

08:22 03.06.2020 В Приморье за минувшие сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Приморье выявлено 2155 носителей коронавируса

08:32 03.06.2020 В общей сложности более 800 человек находится в двух пансионатах в Курортном районе Петербурга, перепрофилированных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Работа обсерватора в пансионате «Балтиец» и стационара в пансионате «Заря» проверил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Читайте подробнее: Более 800 человек находится в двух пансионатах под Петербургом из-за COVID

08:40 03.06.2020 Проведший несколько месяцев в коме житель Москвы удивился введенным из-за распространения коронавируса ограничениям. Об этом рассказала жена больного и нейрохирург ЦКБ управделами президента Андрей Реутов. Читайте подробнее: «Разве так бывает?»: вышедший из комы житель Москвы удивился переменам

08:44 03.06.2020 На Камчатку по линии Минпромторга РФ поступили новые реанимобили. Читайте подробнее: На Камчатку поступили новые реанимобили

08:44 03.06.2020 Сотрудники департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы в январе 2020 года начали прорабатывать технические решения на случай эпидемии коронавирусной инфекции, а первый официальный случай заражения коронавирусом в столице зафиксировали в марте. Об этом сообщил 3 июня журналистам руководитель ДИТ Эдуард Лысенко. Подробности в материале: Руководитель ДИТ Москвы: в январе город начали готовить к эпидемии

09:06 03.06.2020 Министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев выздоровел после болезни и приступил к работе. Об этом он сам рассказал на кадрах видео, опубликованном на официальной странице минздрава в Instagram. Подробности в материале: В Северной Осетии вылечился от COVID-19 министр здравоохранения

09:07 03.06.2020 В Челябинской области подтверждено за сутки ещё 114 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает минздрав региона. Читайте также: В Челябинской области подтвердили 114 новых случаев COVID-19

09:08 03.06.2020 По состоянию на начало июня 2020 года в Омской области официально зарегистрировано порядка 29 тыс. безработных. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социального развития. По словам зампреда правительства Омской области, министра труда и социального развития Владимира Куприянова, в целом уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в 2,4 раза. Об этом: В Омской области существенно вырос уровень безработицы

09:08 03.06.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье на утро 3 июня достигло 2733. За минувшие сутки в регионе инфекция выявлена у 80 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье выявлено уже более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:11 03.06.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Якутии за прошедшие сутки выросло на 98 и стало составлять 2214. Об этом 3 июня сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В Якутии за сутки выявили 98 случаев заражения SARS-CoV-2

09:11 03.06.2020 Республика Алтай продемонстрировал в мае самый низкий уровень прироста новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Сибири. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом: Горный Алтай показал в мае самый низкий в Сибири прирост случаев COVID-19

09:11 03.06.2020 В Сусумане Магаданской области Роспотребнадзор ввёл карантин с 4 по 18 июня. Читайте подробнее: На Колыме город закрыли на карантин из-за коронавируса

09:18 03.06.2020 В Оренбургской области жители Соль-Илецкого городского округа требуют отставки главы муниципалитет Алексея Кузьмина. Петиция с требованием опубликована на платформе change.org. За неделю ее подписали более 760 человек. Автор петиции полагает, что некомпетентность чиновника в вопросах организации работы местной администрации и других служб города привела к вынужденному закрытию муниципалитета на карантин по коронавирусу и его продлению на две недели. Сама организация карантина проведена необдуманно, что привело к тяжёлому положению фермеров, предпринимателей и семей простых граждан. «В соответствии с указом губернатора, муниципальные власти должны взять под свой контроль работу управляющих компаний по уборке и дезинфекции подъездов многоквартирных жилых домов. Муниципальные власти закрывают город, отрезают от основных объектов инфраструктуры целые микрорайоны, требуют от жителей соблюдения всех мер, составляют протоколы, накладывают огромные штрафы, но дезинфекции никакой не проводится», — говорится в заявлении. Об этом: В Оренбуржье жители Соль-Илецка требуют отставки главы города

09:19 03.06.2020 Примерно 303 тысячи человек в настоящее время на территории РФ находится под наблюдением медиков по причине подозрения на коронавирусную инфекцию. Об это 3 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом: Под наблюдением медиков в РФ из-за SARS-CoV-2 остаются 303 тыс. человек

09:24 03.06.2020 В Челябинской области за сутки скончались ещё два пациента с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона. У 72-летней женщины была ковидная пневмония. А 65-летняя гражданка умерла из-за злокачественных новообразований. Читайте также: В Челябинской области умерли ещё две женщины с COVID-19

09:25 03.06.2020 127 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили в оперативном штабе 3 июня. Это рекордное число носителей коронавируса, выявленное за сутки. Подробности в материале: В Воронежской области выявлено 127 новых носителей SARS-CoV-2

09:26 03.06.2020 В Пензенской области зарегистрированы еще две смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, на 3 июня общее число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в регионе достигло 22 случаев. Об этом: В Пензенской области с коронавирусом умерли ещё два человека

09:27 03.06.2020 Калужская область переходит к новому этапу снятия ограничений. 3 июня в регионе открылись 1,9 тыс. непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом. Возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением санитарной дистанции. Подробности в материале: В Калужской области смягчают режим ограничений

09:35 03.06.2020 За минувшие сутки в Москве выздоровели от коронавирусной инфекции ещё 3385 пациентов. Об этом сообщила 3 июня вице-мэр Анастасия Ракова. Читайте подробнее: В Москве выздоровели за сутки 3385 пациентов с коронавирусом

09:43 03.06.2020 В Саратовской области 3 июня подтвердились 94 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 3363 человека, выздоровели 1361 житель, за последние сутки — 73 пациента. С начала пандемии скончались 34 человека. Читайте подробнее: В Саратовской области выявили 94 новых носителя коронавируса

09:44 03.06.2020 Более 3 тыс. пациентов выписаны из больницы в посёлке Коммунарка в Москве за три месяца работы медучреждения. Об этом сообщил 3 июня главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook. Об этом: Больницу в Коммунарке покинули после выписки 85% пациентов

09:45 03.06.2020 Весь период пандемии запомнится очень надолго, заявил врач-анестезиолог-реаниматолог Рузаевской центральной больницы Мордовии Рамиль Янгличев. Об этом написали журналисты издания «Столица С». Читайте подробнее: Реаниматолог из Мордовии: «Период пандемии мы будем вспоминать очень долго»

09:49 03.06.2020 Ограничения на выезд и въезд в Пятигорск снимаются с 3 июня 2020 года. Контрольно-пропускные пункты, установленные на границах города для недопущения распространения коронавируса, будут упразднены, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Подробности в материале: В Пятигорске снимут КПП на въездах в город

09:51 03.06.2020 Предприятия общественного питания в Бурятии смогут возобновить работу с 10 июня. Об этом говорится в поправках к Указу главы республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Однако для открытия кафе и рестораны должны отвечать нескольким условиям. Читайте также: В Бурятии назвали дату открытия кафе и ресторанов

09:53 03.06.2020 В Удмуртии по состоянию на 3 июня выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 822 случаев. Читайте также: В Удмуртии выявили 52 новых носителя коронавируса

09:57 03.06.2020 Новые модули спирально-компьютерной томографии (СКТ) появятся в четырёх больницах Белгородской области. Их закупает компания «Металлоинвест», сообщает региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: Для белгородских больниц закупят новые модули СКТ

09:57 03.06.2020 В Ульяновской области эпидемиологическая ситуация «остаётся сложной». Растёт не только число новых носителей коронавируса, но и число заболевших COVID-19 медицинских работников. Читайте подробнее: За неделю в Ульяновской области коронавирус выявлен у 87 медработников

10:05 03.06.2020 Путевки в лагерь для летнего отдыха детям медработников Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, которые сражаются за жизни пациентов с COVID-19, выделили в правительстве Республики Татария. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи республики. Подробности в материале: В Татарии детям врачей, борющимся с COVID-19, выделили путевки в лагерь

10:08 03.06.2020 54 здравницы откроются в Анапе до 1 июля, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Об этом: В Анапе до 1 июля откроются 54 здравницы

10:09 03.06.2020 В Кемском районе Карелии, где на стройке Белопорожской ГЭС произошла вспышка коронавирусной инфекции, этот диагноз подтвердился у 41 рабочего. Об этом 3 июня сообщил на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков. Читайте подробнее: Число зараженных на стройке ГЭС в Карелии достигло 41 человека

10:13 03.06.2020 Минздраву Карачаево-Черкесии оказана помощь транспортными средствами. Поликлинике города Черкесска передано 11 автомашин. Их предоставили члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и неравнодушные жители и организации республики. Читайте также: Население Карачаево-Черкесии передало поликлинике 11 автомобилей

10:16 03.06.2020 Положительный тест на коронавирус подтвердился у трёх сотрудников Волгоградского областного суда. Среди них судья и два помощника. Читайте подробнее: Коронавирусом заразился судья Волгоградского областного суда и помощники

10:17 03.06.2020 19 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, об этом сообщил 3 июня региональный оперативный штаб. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки выявлено 19 носителей коронавируса

10:19 03.06.2020 В роддоме №1 в Красноярске приняли роды у трёх матерей с диагнозом COVID-19. Подробности в материале: В Красноярске приняли роды у матерей с COVID-19

10:23 03.06.2020 В Екатеринбурге могут перенести проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Александр Высокинский. Парад планируют провести 24 июня 2020 года, однако всё может измениться, считает градоначальник. «Если у нас продолжится сложная ситуация с коронавирусом, мы будем вынуждены отказаться от массовых мероприятий», — сказал глава города. Если парад отменят, то в Екатеринбурге посвятят 75-летие Победы Дню города. Читайте подробнее: Парад Победы в Екатеринбурге могут отложить

10:28 03.06.2020 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, об этом сообщили 3 июня в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки подтвердили 65 случаев заражения SARS-CoV-2

10:33 03.06.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Воронежской области за прошедшие сутки составило 127, что является самым большим показателем в регионе за все время эпидемии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба регионального правительства. Подробности в материале: В Воронежской области за сутки выявили 127 случаев заражения SARS-CoV-2

10:34 03.06.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты властями Москвы для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 3 июня сообщается на сайте правительства. Об этом: Мишустин поручил проверить применение указов по борьбе с COVID-19 в Москве

10:35 03.06.2020 В Подмосковье за прошедшие сутки еще 502 человека выздоровели и были выписаны после получения отрицательных результатов исследования на SARS-CoV-2. Об этом сообщает Мособлштаб. Всего за время эпидемии в регионе выздоровели и были выписаны после отрицательных результатов анализов 9311 человек, переболевших COVID-19. За последнюю неделю в Московской области отмечено устойчивое снижение числа подтвержденных случаев заражения. Читайте подробнее: В Подмосковье выздоровели и выписались 502 человека, переболевших COVID-19

10:36 03.06.2020 68-летний депутат Законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко («Единая Россия») сообщил о своём выздоровлении. Коронавирусную инфекцию председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества перенёс бессимптомно, сообщил народный избранник в Facebook. Об этом: 68-летний депутат ЗС Ростовской области перенёс коронавирус бессимптомно

10:41 03.06.2020 В Московской области за сутки подтвердили 736 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает оперштаб Москвы. Всего в России за прошедшие сутки подтвердили 8 536 новых случаев заражения SARS-CoV-2 в 84 регионах. Полностью выздоровели и были выписаны после получения отрицательных результатов исследования 8972 человека, в том числе 502 жителя Московской области. Об этом: В Подмосковье за сутки подтвердили 736 случаев заражения SARS-CoV-2

10:41 03.06.2020 За истекшие стуки 98 новых положительных тестов на коронавирус подтверждены в Брянской области. Об этом 3 июня рассказали в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области зарегистрировали ещё 98 случаев заражения коронавирусом

10:43 03.06.2020 Телекомпания Приморья может оказаться очагом заражения коронавирусной инфекцией — 13 сотрудников отправлены на двухнедельный карантин из-за выявленного заражения у одного из работников. Читайте также: В Приморье на коронавирус проверят журналистов и губернатора

10:44 03.06.2020 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время посещения школы №3 рабочего посёлка Линёво подчеркнул, что жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, хотя эта ситуация вносит некоторые коррективы. Он подчеркнул, что регион готов к проведению ЕГЭ. Читайте также: Травников: Новосибирская область полностью готова к проведению ЕГЭ

10:45 03.06.2020 За минувшие сутки в РФ выявили 8536 носителей коронавируса. Об этом сообщает 3 июня московский оперштаб. Новые случаи выявили в 84 регионах РФ. За сутки умерли 178 человек, выздоровели почти 9 тысяч. Об этом: В РФ за сутки выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом

10:48 03.06.2020 В Нефтеюганском районе ХМАО составлен протокол в отношении женщины, разместившей ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Югре Ольга Абмайкина. Сведения были размещены в популярном мессенджере. Было установлено, что фейк о том, что пациенты Нефтеюганской районной больницы, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции, могут спокойно покидать медицинское учреждение, разместила районная жительница 1975 года рождения. Подробности в материале: В Югре выявили очередной фейк о коронавирусе

10:49 03.06.2020 В Ульяновской области выросло число летальных исходов: всего с начала пандемии в Ульяновской области скончались 12 человек, из них двое — за последние сутки. Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области выявлены 98 носителей коронавируса

10:50 03.06.2020 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки, два человека скончались. Подробности в материале: На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи

10:50 03.06.2020 За последние сутки в Петербурге выявили 380 новых носителей коронавируса. Об этом 3 июня сообщает федеральный оперативный штаб. Днем ранее суточный показатель составлял 376 случаев. Подробности в материале: В Петербурге обнаружили еще 380 носителей коронавируса

10:53 03.06.2020 В ситуации с эпидемией коронавируса в мире и последовавшими за ней карантинными мероприятиями и кризисом, большую роль сыграла та финансовая поддержка государства, сообщила член Координационного совета НРА, Депутат Московской городской Думы, главный внештатный детский невролог Минздрава РФ Татьяна Барышева. По её словам, которые цитирует пресс-служба профильного министерства, эта помощь дала некую базовую «подушку безопасности» каждой семье. «Это действительно ощутимая забота. Она дает родителям возможность не паниковать, а достойно справляться с трудностями этого периода, продолжая заботиться о детях», — отметила эксперт. Также Татьяна Барышева поделилась любопытными наблюдениями о том, как вели себя на карантине родители. Читайте подробнее: «Действительно ощутимая забота»: об антикризисной поддержке семей с детьми

10:53 03.06.2020 В Пермском крае в День России, 12 июня, бригады артистов дадут получасовые концерты во дворах больниц и станций переливания крови, сообщает пресс-служба краевой администрации. Акция «Спасибо врачам!» станет главным событием Дня России, которое затронет весь регион. При организации музыкальных поздравлений медработников учтут все санитарные нормы и правила в сложившихся реалиях. Читайте также: В Прикамье 12 июня во дворах больниц пройдут концерты для медиков

10:54 03.06.2020 В Ростовской области за сутки получено 178 положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 5 тыс. 373, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 3 июня. Подробности в материале: В Ростовской области выявили 178 новых носителей SARS-CoV-2

10:55 03.06.2020 Еще 357 случаев выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Вирус нашли за минувшие сутки в Арти, Алапаевске, Арамиле, Асбесте, Белоярском, Богдановиче, Березовском, Верхней Пышме, Верхних Сергах, Гари, Екатеринбурге (217 новых случаев), Ирбите и Ирбитском районе, Каменске-Уральском и Каменском районе, Камышлове, Краснотурьинске, Красноуральске, Красноуфимске, Кушве, Лесном, Невьянске, Нижней Туре, Нижних Сергах, Нижнем Тагиле, Новой Ляле, Первоуральске, Полевском, Пышме, Ревде, Реже, Староуткинске, Североуральске, Серове, Среднеуральске, Сухом Логу, Сысерти, Тавде, Талице, Туре и Шале. Один из новых выявленных пациентов — житель другого региона. Теперь в регионе подтверждено 6381 случай выявления коронавируса. От COVID-19 умерли ещё два человека, всего подтверждено 33 таких случая. Об этом: В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 357 человек

10:55 03.06.2020 За минувшие сутки ещё 98 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. В больницах с подозрением на заражение находятся 1785 взрослых и 61 ребёнок, сообщили 3 июня в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили ещё 98 носителей коронавируса

10:55 03.06.2020 За минувшие сутки в Москве выявили 1842 носителя коронавируса. Об этом 3 июня сообщили в московском оперативном штабе. Читайте также: В Москве за сутки выявили менее 2 тысяч носителей коронавируса

10:56 03.06.2020 В Чувашии с начала пандемии выявлено 3148 случаев заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 87. Читайте также: В Чувашии ещё 50 человек переболели COVID-19

10:57 03.06.2020 В новосибирской городской клинической больнице №34 коронавирусом заразились 40 сотрудников. Два отделения больницы ранее были закрыты на карантин, сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональный минздрава. Подробности в материале: СМИ: десятки сотрудников новосибирской горбольницы заразились коронавирусом

10:58 03.06.2020 Трое пациентов с положительными тестами на коронавирус и диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 3 июня. Читайте также: В Тульской области скончались трое пациентов с COVID-19

11:00 03.06.2020 В Хабаровском крае умер 13-й по счёту носитель коронавируса. Об этом: В Хабаровском крае умерли 13 носителей коронавируса

11:01 03.06.2020 В Петербурге власти за последние сутки официально признали еще 17 смертей от COVID-19. Это второй случай за всё время пандемии, когда суточное число подтвержденных летальных исходов приближается к двум десяткам. Подробности в материале: В Петербурге признали еще 17 смертей от COVID-19 за сутки

11:02 03.06.2020 В Пермском крае за сутки, на 3 июня, выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В больницах на лечении находятся 37 пациентов, на дому (из-за отсутствия симптомов заболевания) — 34 человека. В одном случае коронавирус выявлен посмертно. Об этом: В Прикамье выявлено 72 новых случая заражения SARS-CoV-2

11:03 03.06.2020 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены у жителей Рязанской области за минувшие сутки. 98 человек выписаны с выздоровлением, сообщили 3 июня в региональной оперативной группе. Подробности в материале: В Рязанской области выявили ещё 75 случаев заражения коронавирусом

11:03 03.06.2020 В Приволжском федеральном округе на 3 июня выявили 1237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 42 914 случаев. Читайте также: В Поволжье подтвердили ещё 1237 случаев заражения коронавирусом

11:05 03.06.2020 109 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Тульской области. Читайте также: В Тульской области за сутки выявили 109 носителей коронавируса

11:06 03.06.2020 В Пензенской области 3 июня лабораторно подтверждены 83 новых случая заражения SARS-CoV2. С начала наблюдения зафиксировано 2585 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели после заражения — 2048 человек, за сутки — 82 пациента. Скончались с начала пандемии 22 жителя области. Читайте подробнее: Более 2 жителей Пензенской области излечились после заражения SARS-CoV-2

11:07 03.06.2020 В Пермском крае на 3 июня увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации. Скончалась 66-летняя пациентка. Коронавирус у нее выявлен посмертно. Смерть женщины наступила от сопутствующего заболевания. Об этом: В Прикамье скончалась пожилая пациентка с коронавирусом

11:08 03.06.2020 В Курской области 3 июня выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 3199 подтвержденных случаев. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом

11:09 03.06.2020 В Ростовской области число лабораторий, специалисты которых проводят тесты на коронавирусную инфекцию, достигло 13. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил донской губернатор Василий Голубев. Подробности в материале: В Ростовской области тест на коронавирус проводят 13 лабораторий

11:10 03.06.2020 В Татарии 3 июня подтвердились 54 новых случая заражения SARS-CoV-2. Всего с момента наблюдения инфицированы 3351 человек, выздоровели 2991 пациент, за сутки — 177 человек. Скончались с начала пандемии 10 пациентов. Об этом: В Татарии более 89% от общего числа носителей коронавируса выздоровели

11:12 03.06.2020 Сразу 127 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, данные 3 июня опубликовал федеральный оперативный штаб. Подробности в материале: В Смоленской области за сутки выявили сразу 127 носителей SARS-CoV-2

11:12 03.06.2020 Общее число летальных исходов от COVID-19 на территории России за минувшие сутки увеличилось на 178 и достигло 5 215. Об этом 3 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте также: В России за сутки скончались 178 пациентов с COVID-19

11:13 03.06.2020 За минувшие сутки 77 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Белгородской области. Об этом 3 июня рассказали в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области выявили ещё 77 носителей коронавируса

11:13 03.06.2020 За прошедшие сутки в Ленинградской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С учетом новых данных общее количество подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет в регионе 2982 случая. Об этом: В Ленобласти выявили 54 заразившихся SARS-CoV-2 и выписали 77 человек

11:14 03.06.2020 В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё два пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе. Теперь в регионе подтверждена информация о 33 летальных случаях от COVID-19. Во всех из них причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Все случаи зафиксированы в федеральной статистике. Отметим, что в Свердловской области так и не сообщают, сколько больных COVID-19 умерли по другим причинам. Подробности в материале: В Свердловской области умерли от COVID-19 уже 33 человека

11:18 03.06.2020 За сутки в Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом. Всего в регионе умерли 43 пациента с SARS-CoV-2. Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом

11:19 03.06.2020 Решения, которые принимали власти Москвы в рамках борьбы с распространением коронавируса, вызвали негодование населения, и теперь правительство РФ пытается успокоить жителей столицы. Об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Читайте подробнее: Распоряжения Собянина давно пора изучить на предмет их законности — Делягин

11:20 03.06.2020 В Нижегородской области по состоянию на 3 июня выявлено 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 10 850 случаев заражения SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Нижегородской области выявили ещё 347 носителей коронавируса

11:20 03.06.2020 71 случай заражения коронавирусом подтверждён в Орловской области за последние сутки. С выздоровлением выписаны 43 жителя региона. Также подтверждён новый летальный случай. Подробности в материале: В Орловской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

11:20 03.06.2020 В Амурской области 3 июня выявлено 20 новых заражений коронавирусом. Читайте также: В Приамурье за сутки выявлено 20 носителей коронавируса

11:28 03.06.2020 Два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в больницах Краснодарского края за последние сутки, сообщили 3 июня в региональном оперштабе. Читайте подробнее: В Краснодарском крае за сутки умерли два пациента с COVID-19

11:29 03.06.2020 В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, снова рекордно возросло число подтверждённых случаев COVID-19. Предыдущий рекорд продержался сутки. По данным на 2 июня на Среднем Урале было подтверждено 292 случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом

11:30 03.06.2020 В Мордовии по состоянию на 3 июня выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 составило 2012 человек. Читайте также: В Мордовии число выявленных носителей коронавируса превысило 2 тыс. человек

11:30 03.06.2020 В Ростовской области госпитали, развёрнутые для пациентов с коронавирусной инфекцией, приняли 575 человек. В настоящее время койки в стационарах заполнены на 21,6%, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 3 июня. Читайте также: В Ростовской области госпитали заполнены на 21,6%

11:30 03.06.2020 В Липецкой области 3 июня подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 2326 случаев заражения. Подробности в материале: В Липецкой области подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом

11:33 03.06.2020 65 положительных тестов на коронавирус подтверждено за последние сутки в Ивановской области, данные 3 июня опубликовал федеральный оперативный штаб. Об этом: В Ивановской области за сутки выявлено 65 новых носителей коронавируса

11:37 03.06.2020 За последние сутки в Псковской области выявили 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой суточный показатель заражения в регионе за всё время пандемии. Власти объясняют его появление двумя выявленными очагами заражения. Подробности в материале: В Псковской области произошел экстремальный рост заражений коронавирусом

11:38 03.06.2020 Пять пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались в Тверской области за последние сутки. Это следует из статистики, опубликованной 3 июня региональным оперативным штабом. Читайте также: В Тверской области за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом

11:41 03.06.2020 Во Владимирской области 3 июня лабораторно подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 2853 случая заражения. Читайте также: Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом

11:43 03.06.2020 По информации регионального штаба в Калининградской области по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 июня обследовано коронавирус 55 339 человек, из них выявлено 1 642 случая заражения (698 человек выздоровели), умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора. Читайте подробнее: В Калининграде рассказали о четырех смертях от COVID-19

11:49 03.06.2020 Если власти РФ действительно проверят, насколько распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, которые он отдавал во время пандемии, соответствовали букве закона, то это будет позитивным явлением. Об этом заявил президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Читайте подробнее: Собянину дали сигнал — эксперт о юридической проверке указов мэра Москвы

11:49 03.06.2020 В минздраве Карачаево-Черкесии прокомментировали информацию о высокой смертности в госпиталях, открытых для лечения больных с COVID-19. По данным начальника лечебного отдела министерства здравоохранения республики Бэллы Батчаевой, за все время умерло всего шестеро пациентов с диагнозом COVID-19, остальные 62 человека скончались от сопутствующих заболеваний. Читайте подробнее: Минздрав Карачаево-Черкесии объяснил высокую смертность в госпиталях

11:50 03.06.2020 В Свердловской области выписали еще 170 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона. Теперь в области подтверждена информация о 2680 случаях выздоровления пациентов, переболевших COVID-19. Лечиться продолжают 55 человек в тяжелом состоянии (все они лежат в реанимации, из них 30 — на аппаратах искусственной вентиляции), а также 415 пациентов в состоянии средней тяжести. Также на лечении находятся неизвестное количество пациентов в удовлетворительном состоянии. Читайте подробнее: На Среднем Урале вылечили уже 2680 пациентов, переболевших COVID-19

11:51 03.06.2020 В Пермском крае с 1 июня молочные кухни начнут работать в обычном формате. Об этом на заседании краевого правительства заявила министр здравоохранения Оксана Мелехова, сообщает пресс-служба администрации региона. Подробности в материале: Молочные кухни в Прикамье возобновят работу в привычном режиме с 1 июля

11:52 03.06.2020 В Ростовской области подготовлен план поэтапного смягчения ограничительных мер, однако приступить к его реализации можно только при выполнении ряда условий. Об этом с ходе заседания регионального оперштаба сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте также: Ростовский губернатор назвал условия для прогулок в парках и скверах

11:53 03.06.2020 Для того чтобы вернуться к привычным условиям жизни, населению Ростовской области необходимо перейти в «режим самосохранения». Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил донской губернатор Василий Голубев. Подробности в материале: Ростовский губернатор поручил ввести «режим самосохранения»

11:55 03.06.2020 Всего в Омской области к 3 июня коронавирус выявлен у 1482 человек. Подробности в материале: В Омской области выявили 45 новых носителей коронавируса

11:55 03.06.2020 Почти половина граждан Азербайджана, ожидавших открытия российско-азербайджанской границы на юге Дагестана, смогли вернуться на родину, сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана. Читайте подробнее: В Дагестане открытия границы ожидают почти 400 граждан Азербайджана

11:57 03.06.2020 В Ростовской области продлён режим самоизоляции для безработных граждан и пожилых людей. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 июня сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте также: Ростовский губернатор выборочно сохранил режим самоизоляции

11:57 03.06.2020 Рассадку зрителей в концертных залах в шахматном порядке не лучшей идеей для обеспечения безопасности назвал народный артист СССР Юрий Башмет. Интервью с ним опубликовано на портале «Будущее России. Национальные проекты». Об этом: Юрий Башмет выступил против рассадки зрителей в шахматном порядке

11:58 03.06.2020 В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 53 положительных теста на SARS-CoV-2, сообщает 3 июня Управление Роспотребнадзора по региону. На 100 тысяч населения приходится 106,6 носителей коронавируса. Темп прироста случаев заражения составил 2,6. Читайте подробнее: В Оренбуржье подтверждено ещё 53 теста на SARS-CoV-2

12:00 03.06.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжают ухудшаться. Как сообщает сегодня, 3 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 2447 человек, причём, 138 добавились столько за последние сутки. Такой прирост дают вспышки коронавируса среди вахтовиков в Усть-Куте и Бодайбо: из 1925 пациентов, в инфекционных отделениях стационаров их качество составляет 1039 человек. Только 496 носителей коронавируса — выздоровели. Также известно, что за последние сутки в Приангарье произошло ещё два случая смерти от COVID-19. Подробности в материале: В Приангарье за сутки погибли два пациента с COVID-19

12:03 03.06.2020 Главный санитарный врач сменился в Смоленской области в начале июня, это следует из сообщения на сайте ТУ Роспотребнадзора. «Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что с 01.06.2020 исполнение обязанностей руководителя Управления Роспотребнадзора по Смоленской области — главного государственного санитарного врача по Смоленской области возложено на Ларису Михайловну Сидоренкову», — говорится в сообщении территориального управления ведомства. Об этом: В Смоленской области сменился главный санитарный врач

12:04 03.06.2020 В Иркутской области сегодня, 3 июня, сообщили об отмене всех цифровых пропусков для въезда на территорию региона и выезда с нее. Как пояснили в оперативном штабе региона, на автомобильных дорогах федерального значения упраздняются дополнительные посты, призванные информировать граждан и органы власти о проверке цифровых пропусков в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: Приангарье отменило цифровые пропуска

12:07 03.06.2020 В Оренбургской области в COVID-центрах на лечении находятся 374 пациента, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавируса. В тяжелом состоянии пребывают 23 пациента, четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Кислородную поддержку получают 76 пациентов. Состояние 174 человек оценивается как среднетяжёлое, остальных — удовлетворительное. Читайте также: В больницах Оренбуржья лечение от COVID-19 получают 374 пациента

12:08 03.06.2020 Из-за пандемии коронавируса переговоры по развитию трамвайного сообщения Новосибирска приостановлены, стороны заняли выжидательную позицию, сообщил «РБК Новосибирск» председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Кудин. Читайте подробнее: Коронавируса сказался на развитии трамвайного сообщения в Новосибирске

12:12 03.06.2020 Республика Тува в мае стала лидером по приросту выявленных случаев заражения Covid-19 среди регионов Сибирского федерального округа. За месяц число носителей здесь возросло в 32 раза. Такие данные привели в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Читайте подробнее: Число выявленных случаев COVID-19 в Туве в мае выросло в 32 раза

12:18 03.06.2020 Форварда екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка выписали из больницы после заражения коронавирусом. Он сдал тест, который дал отрицательный результат. Читайте подробнее: Погребняк выписан из больницы после заражения коронавирусом

12:21 03.06.2020 В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, на 3 июня их насчитывается уже 2066 человек, причём только 81 положительный тест на SARS-CoV-2 подтверждён за последние сутки. По-прежнему наибольшее число носителей вируса продолжают выявлять в Барнауле, где зарегистрировано сразу несколько вспышек коронавируса в медицинских учреждениях. Также, судя по официальной информации, в регионе растёт количество тяжелобольных COVID-19. «Тяжелобольных — 55, на аппарате ИВЛ — 17», — заявили в оперативном штабе. Читайте подробнее: В Алтайском крае отмечен рост тяжелобольных с COVID-19

12:21 03.06.2020 Кемеровские следователи начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о том, что в Киселёвске несколько работников и один воспитанник детского дома заразились коронавирусом. Следователи заинтересовались и массовым заражением в пансионате «Уютный» в Новокузнецке. Подробности в материале: Следователи начали проверку после заражения в детдоме и пансионате Кузбасса

12:21 03.06.2020 Шестнадцать новых случаев смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Дагестане. По состоянию на 10:35 3 июля в республике скончались 287 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Дагестане в период пандемии скончались почти 290 человек с COVID-19

12:22 03.06.2020 Положительные тесты на коронавирус подтверждены у пяти сотрудников правительства Воронежской области, об этом стало известно 3 июня. Все заразившиеся — сотрудники управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области. Об этом: В Воронежском облправительстве подтверждено 5 случаев заражения SARS-CoV-2

12:25 03.06.2020 В процессе «коронавирусной» корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год был существенно увеличен дефицит — более чем вдвое, резервный фонд вырос с 1 млрд до 31 млрд рублей, при этом деньги сняли с жилищных программ, а участие городского бюджета в капитальном ремонте многоквартирных домов практически обнулилось. Читайте также: Петербург потратил уже треть резервного фонда на борьбу с коронавирусом

12:25 03.06.2020 Количество официально зарегистрированных безработных в Башкирии достигло 67 тысяч человек. Об этом 3 июня сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге по мерам социальной защиты безработных. Сообщается, что количество официально зарегистрированных безработных возросло в 3,6 раза, и будет еще расти. Этот рост объясняют тем, что выплату максимального пособия по безработице продлили на три месяца. Читайте подробнее: В Башкирии зарегистрировано 67 тысяч безработных

12:25 03.06.2020 Бурятия получила очередную партию гуманитарной помощи от Монголии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в рамках помощи в борьбе с коронавирусом соседнее государство направило сюда около 63 тыс. одноразовых масок, защитные костюмы, очки, бахилы и нитриловые перчатки. Как отмечается, в их числе в Улан-Удэ прибыла посылка от пятиклассника Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова М. Цэлмэг. Школьник сшил многоразовые маски для бурятских медиков, а также отправил им накопленные им 20 тыс. тугриков или около 500 рублей. Читайте подробнее: Школьник из Монголии пожертвовал свои сбережения бурятским медикам

12:27 03.06.2020 Всего в Томской области по состоянию на 3 июня коронавирус выявлен у 765 человек. Об этом: В Томской области коронавирус выявлен у 765 человек

12:28 03.06.2020 За сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе зарегистрировано 170 человек, у которых выявили новую инфекцию. Три человека скончалось. Об этом: В Севастополе выявили двух новых носителей коронавируса