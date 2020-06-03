Москва, 3 июня, 2020, 08:18 — ИА Регнум. В мае 2020 года дилеры компании Fresh Auto в России продали на 30% больше машин, чем месяц назад. Об этом сообщает пресс-служба дилера.

Vk.com denismigal Денис Мигаль

Всего было продано 1190 подержанных машин и 136 новых. Рост продаж происходит несмотря на то, что многие региональные салоны Fresh Auto до сих пор остаются закрытыми.

Относительно высокие показатели реализации авто компания достигла за счёт онлайн-продаж. Их доля составляет около 82%.

«Мы замечаем, что потребители начинают все больше доверять новому формату. Хоть доля сделок с доставкой в мае по сравнению с апрелем выросла незначительно — на 3%», — сообщил основатель Fresh Auto Денис Мигаль.

Напомним, по итогам апреля текущего года компания Fresh Auto через сервис покупки автомобилей онлайн в России продала 1000 машин.

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