Кострома, 2 июня, 2020, 19:50 — ИА Регнум. В Костромской области подвели итоги предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов в городское и региональное заксобрание — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Праймериз «партии власти» в электронной форме проходили с 25 по 31 мая, участие в них приняли 219 кандидатов.

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По мнению депутата думы города Костромы от Ивана Сабурова, в целом результаты праймериз были предсказуемы, хотя встречались и любопытные моменты. Внимание стоит обратить на 1 городской и областной округ. Так, действующий депутат городской думы Илья Невский выиграл областной округ, но по городскому занял второе место.

«На первом месте оказался Анатолий Сотников — как мне объяснили, это его (Невского) ставленник. Но это странно: Невский — сильный, ресурсный и известный кандидат. Но почему он тогда проиграл городской округ? Логично тогда было бы выигрывать два округа, а городской — отдавать ставленнику. Получается: тут за меня голосуйте, а тут — не голосуйте?»

По мнению Сабурова, интересные итоги в 8, 18 и 26 городских округах, и, напротив, ожидаемым был исход борьбы в 4, 12 и 25 округах.

«По 8 округу очень сильно пиарился руководитель федерации самбо Антон Смирнов, но проиграл помощнику депутата Дубову. По 18 округу меня очень удивили цифры — всего 67 голосов за победителя Ступина. Видимо, где-то кандидаты были заинтересованы, чтобы притащить «своих», а где-то — нет. По 26 округу праймериз у действующего депутата Репина выиграл руководитель молодёжного центра «Пале» Молчанов. Не исключаю, что здесь были использованы возможности волонтерского центра. Но это тоже показательно. Значит, действующий депутат не работал, или что?»

Что касается областной думы, то Иван Сабуров отдельно выделил результат предварительного голосования по Костромскому району, и предположил, что действующий депутат Госдумы Алексей Ситников может вернуться в Костромской регион.

«По Костромскому району была интрига, когда по 15 областному Алексей Ситников из госдумы «спускается вниз», и выигрывает у действующего депутата областной думы Зудина. Если это не было профанацией, то могу сделать вывод — вероятно, в декабре могут состояться досрочные выборы в Госдуму, и нас ждёт нечто интересное. Не исключено, что Алексей Владимрович вернётся в областную думу по Костромскому району и в Госдуме от Костромской области будет новое лицо»

Более скептичный взгляд на вещи в разговоре с ИА REGNUM продемонстрировал депутат Костромской областной думы Максим Гутерман.

«Всех, кто выиграет праймериз, определили ещё три месяца назад. Каждый человек, которого назначили, сам выбирал оппонентов. Ничего непредсказуемого произойти не могло. Результаты, которые мы видим, не имеют никакого отношения к реальной расстановке сил. Кроме этого, каждый заранее определённый победитель должен был выделить бюджет на голоса. Все эти вопросы были спущены на уровень кандидатов. Кто-то выделил на 1500 голосов, кто-то на 200», — считает Гутерман.

С выводами Сабурова и Гутермана не согласен Секретарь Костромского регионального отделения «Единой России», председатель областного заксобрания Алексей Анохин. Он отрицает наличие договорённостей и административного ресурса. По мнению Анохина, главная цель праймериз в определении лучших кандидатов достигнута.

«Смысл предварительного голосования заключен в том, чтобы отобрать лучших. Чтобы лучшие смогли победить на основной кампании, показать свою эффективность. А если мы будем делать фарс из предварительного голосования и заставлять людей голосовать — в этом случае получается дискредитация самой процедуры голосования. Не надо путать две вещи: «приглашать» и «принуждать». Да, мы приглашали и просили принять участие в предварительном голосовании. Очень жаль, что наши конкуренты искажают факты. Люди в конечном итоге истину увидят и разберутся, где правда, а где вымысел», — заявил Алексей Анохин.

Вот как выглядит список победителей праймериз по одномандатным избирательным округам в Костромскую областную думу:

1 округ: Илья Невский

2 округ: Сергей Деменков

3 округ: Иван Богданов

4 округ: Евгений Щепалов

5 округ: Дмитрий Зафиров

6 округ: Ольга Баранова

7 округ: Ихтияр Мирзоев

8 округ: Дмитрий Аббакумов

9 округ: Вадим Козырев

10 округ: Даниил Ефлов

11 округ: Сергей Калашник

12 округ: Дмитрий Грибков

13 округ: Флун Гумеров

14 округ: Алексей Шадричев

15 округ: Алексей Ситников

16 округ: Олег Скобёлкин

17 округ: Валерий Катышев

18 округ: Александр Мосолов

19 округ: Галина Полякова

20 округ: Алексей Баранов

21 округ: Алексей Исаков

22 округ: Сергей Данилов

23 округ: Александр Коновалов

24 округ: Анатолий Краев

25 округ: Вадим Курбанов

Победители по территориальным группам:

Кострома 1

Иван Богданов — 2553 голоса, Илья Яхонтов — 1545 голосов, Сергей Деменков — 1369 голосов.

Кострома 2

Николай Журавлев — 2117 голосов, Андрей Бычков — 1495 голосов, Сергей Калашник — 1432 голоса.

Запад

Алексей Анохин — 3274 голоса, Михаил Козлов — 1171 голос, Елена Шилова — 730 голосов.

Центр

Владимир Дуботолкин — 2170 голосов, Александр Леонов — 891 голос, Светлана Богданова — 832 голоса.

Восток

Олег Погуралов — 3331 голос, Александр Лузин — 1832 голоса, Вадим Курбанов — 891 голос.

Победители в городское заксобрание по одномандатным округам:

Избирательный округ № 1 СОТНИКОВ Анатолий

Избирательный округ № 2 ПАШКАНОВА Наталья

Избирательный округ № 3 ЧЕРСТВОВ Максим

Избирательный округ № 4 КОВАЛЕВА Наталия

Избирательный округ № 5 ВАСИЛЬЕВА Наталия

Избирательный округ № 6 ЛАГОВСКИЙ Александр

Избирательный округ № 7 МАХИН Андрей

Избирательный округ № 8 ДУБОВ Александр

Избирательный округ № 9 БЕЛЯКОВ Семен

Избирательный округ № 10 МАСЛЕННИКОВ Евгений

Избирательный округ № 11 БОГАТЫРЕВ Олег

Избирательный округ № 12 ПРИСТАВАКИН Алексей

Избирательный округ № 13 БЕЛЕНИЦИН Александр

Избирательный округ № 14 КАЙДАН Андрей

Избирательный округ № 15 КОМИССАРОВ Владимир

Избирательный округ № 16 ОРЛОВ Алексей

Избирательный округ № 17 КУДРЯ Дмитрий

Избирательный округ № 18 СТУПИН Евгений

Избирательный округ № 19 ШАЛАЕВ Александр

Избирательный округ № 20 ЖУРИН Юрий

Избирательный округ № 21 ГАЧИНА Татьяна

Избирательный округ № 22 КОНОВАЛОВ Андрей

Избирательный округ № 23 ЗИМНЯКОВ Евгений

Избирательный округ № 24 ЕГОРОВ Александр

Избирательный округ № 25 СМИРНОВА Нина

Избирательный округ № 26 МОЛЧАНОВ Иван

Избирательный округ № 27 ЯДРЕНОВ Александр

Избирательный округ № 28 ЕФЛОВ Даниил

Избирательный округ № 29 ХАЙЛОВ Антон

Избирательный округ № 30 ХРАМОВ Владимир

Избирательный округ № 31 ДУЛИНА Галина

Избирательный округ № 32 СЕРГЕЙЧИК Сергей

Избирательный округ № 33 БЕКЕНЕВА Любовь

Выборы депутатов Костромской областной думы и городаской думы Костромы намечены на единый день голосования 13 сентября 2020 года. В этот же день жители региона должны выбрать губернатора области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин поддержал решение действующего губернатора Сергея Ситникова избираться на второй срок.